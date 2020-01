Premiere auf der Beauty: Sprachgesteuerte Nagelpflege

Auf der Beauty Düsseldorf 2020 präsentiert die Bahner Feinwerktechnik in Halle 9, Stand H40 die Neuentwicklung b-on-foot air, ein professionelles Fräsgerät mit leistungsfähiger Absaugtechnik. Der integrierte Sprachassistent Bonnie hält den Benutzern die Hände frei, so dass sie ihre Behandlungen nicht unterbrechen müssen! Im frischen b-on-foot-Design laden ein komfortabler Pflegesessel und der zugehörige Rollhocker zum Ausprobieren ein. Weitere Innovationen ergänzen das innovative Zubehörprogramm.

Pfiffig gelöst: Mit jedem Absauggerät erhalten Kunden zugleich ein kostenloses Smartphone als Benutzerschnittstelle. Dies eröffnet zwei komfortable Bedienvarianten: Der Sprachassistent Bonnie hört auf Befehle wie „mehr Absaugleistung“, „höhere Fräserdrehzahl“ oder „Licht an“. So können sich die Hände ununterbrochen der Behandlung widmen. So bleibt das Gerät unberührt und hygienisch.

Alternativ erlaubt die Touchbedienung des mitgelieferten Smartphones selbst mit Handschuhen den Zugriff auf alle Funktionen. Dazu gehören etwa vier Voreinstellungen für Drehzahl und Absaugmenge! Die b-on-foot App, bereitgestellt im Google PlayStore, enthält zugleich Bedienungsanleitungen mit Videos. So einfach kann Inbetriebnahme, Benutzung und Wartung sein!

Zusätzlich verbreiten zwei eingebaute Lautsprecher auf Wunsch entspannende Klänge aus der eigenen Musik- oder Videobibliothek. Nutzen Sie das mitgelieferte Handy und Bluetooth, um individuelle Playlisten zu erstellen und überraschen Sie Kunden mit deren Lieblingsklängen!

Professionelle Technik

Das ergonomische Handstück enthält einen wartungsfreien und verschleißarmen Gleichstrom-Mikromotor. Mit Drehzahlen von 3.000 bis 42.000 U/min liefert er hohe Leistung bei geringer Wärmeentwicklung. Mit der Leichtigkeit von 146 Gramm, der hellen LED-Beleuchtung und wirkungsvoller Absaugtechnik wird jede Behandlung zum Vergnügen! Die Absaugleistung ist stufenlos regelbar bis 150 Liter pro Minute. Rund 1.60 Meter Bewegungsfreiheit eröffnet der flexible Verbindungsschlauch zwischen Handstück und Gerät.

Das b-on-foot Programm

Das b-on-foot Programm in den vier frischen Farben Orange, Rose, Gelb und Grün wird permanent erweitert. Neu sind Pflegesessel und Rollhocker, ein praktischer Behandlungskoffer für mobile Einsätze, wirkungsvolle LED-Lampen für den Arbeitsplatz, Stative für die Smartphone-Benutzung – und vieles mehr.

Für gute Laune sorgt an Stand H40 in Halle 9 nicht nur smarte Technik: Jeder Besucher, der sich für Wellness in der Hand- und Fußpflege interessiert, erhält zur Begrüßung einen prickelnden Fußsecco!

Die bahner Feinwerktechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren in Deutschland professionelle Fußpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Unter der Marke b-on-foot verwirklicht der Familienbetrieb nun seine Vision: Die nachhaltige Technik wird mit innovativer Sprachsteuerung und Touchbedienung verbunden, um Kosmetikgeräte zum Wohlfühlen

zu schaffen. Die Anwender bringen mit berührungsloser Bedienung, besserer Hygiene, frischen Farben und Musik mehr Komfort in die Hand- und Fußbehandlung.

Bildquelle: Bahner Feinwerktechnik GmbH, München