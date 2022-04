PREMIERE: BEYOND RED® PRO – High Energy LED – Das neue Lasertherapie-Gerät der BIOLITEC® auf der FIBO 2022 in Köln

Die neue portable Lasertherapie für den Sportbereich, die Schmerzbehandlung und die Wundheilung – BEYOND RED® ist erstmals an Stand 8A69 (Halle 8) auf der FIBO 2022 in Köln vertreten

Mönchengladbach, 07. April 2022 – Das neue und hochwirksame Lasertherapie-Gerät BEYOND RED® PRO – High Energy LED der BIOLITEC® wird zum ersten Mal dem Publikum auf der Fitness- und Bodybuilding Weltmesse FIBO 2022 in Köln präsentiert. Vom 07.04. bis 10.04.2022 kann das innovative Lasertherapie-Gerät zur nicht-invasiven Anwendung am Stand 8A69 (Halle 8) der BIOLITEC Vista GmbH besichtigt werden.

Als zugelassenes Medizinprodukt ist das mobile und handliche, nur 356 Gramm leichte IR-A LED Therapie-Gerät für nicht-invasive Behandlungen von Sport- und Muskelverletzungen sowie für die Wundheilung und Schmerztherapie ausgelegt. Sportmediziner, Physiotherapeuten, Sportler und Fitnessinteressierte können nicht nur Entzündungen an Sehnen, Muskeln, Knochen und Knorpeln entgegenwirken, sondern auch allgemein die Erholungsphase nach hoher körperlicher Belastung reduzieren oder die Lasertherapie präventiv einsetzen. Weitere Behandlungsfelder sind Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Akne und Schuppenflechte. Das BEYOND RED® PRO findet seinen Einsatz bei Physiotherapeuten und Sportmedizinern, beim Haus- und Allgemeinarzt, Orthopäden und Internisten. Zudem ist es eine wirkungsvolle Unterstützung für Heilpraktiker, Pflegedienste, Wundmanager und Fitness-Studios. Durch die zusätzliche HomeCare-Zulassung ist es ohne Fachkenntnisse möglich, das Gerät im Privatgebrauch einzusetzen.

Die BIOLITEC Vista GmbH freut sich, Sie auf ihrem Stand 8A69 auf der FIBO 2022 in Köln begrüßen zu dürfen und Ihnen weitere Informationen zur Wirkweise und Therapie geben zu können. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie außerdem unter www.beyond-red.de.

Das innovative Lasertherapie-Gerät zur äußeren Anwendung für beispielsweise Physiotherapeuten und Sportmediziner wird von der BIOLITEC Vista GmbH unter dem Markennamen BEYOND RED® vertrieben. BEYOND RED® ist eine Marke des weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmens BIOLITEC®. Die BIOLITEC® gehört zu den Pionieren in der Entwicklung und Herstellung medizinischer Lasersysteme und bietet eine große Bandbreite im Bereich medizinischer minimal-invasiver Lasertherapien. Weitere Informationen unter www.beyond-red.de oder www.biolitec.de

Bildquelle: © biolitec®