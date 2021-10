Premiere: Großer Herbstmarkt im Stadthafen Teltow

Am 23. und 24. Oktober verwandelt sich der Stadthafen Teltow in einen Ort bunten Treibens, beim erstmalig stattfindenden großen Herbstmarkt. Eine Veranstaltung für die ganze Familie, mit Kinderkarussell, Musikbands und spektakulärer Lichtkunst im gesamten Hafen. Und das bei freiem Eintritt.

Das weitläufige Hafengelände in Teltow diente mit dem Hafenbistro “Kleine Freiheit” bereits als beliebtes Ausflugsziel und wurde in diesem Sommer für verschiedene Veranstaltungsformate wie z.B. den Interkommunalen Kinosommer mit Open-Air-Kino, den Irischen Abend und Rock am Hafen genutzt. Diese Veranstaltungen war eher etwas für die Erwachsenen. Nun gibt es mit dem großen Herbstmarkt eine Veranstaltung für die ganze Familie. Die Gäste erwartet eine angenehme Mischung aus Kunsthandwerkern, Designern und ausgewählten Herstellern. Speziell für die Kinder gibt es ein Karussell und Selbermalen mit beleuchteten Schablonen unter Anleitung eines Pädagogen. Lokale Musikbands, Walkacts, Glühwein, Crepes und Raclette, runden das Angebot ab.

+++ Die Besucher erwarten die folgenden Attraktionen: +++

Kinderkarussell und Kunst zum Selbermalen:

Neben einem Kinderkarussell gibt es eine “Herrliche Herbsthafenmalerei” mit beleuchteten Schablonen zum Selbermalen unter Anleitung des Künstlers und ausgebildeten Pädagogen, Dag Büschel. Für die kleinen und großen Kreativen ist er mit seinem originellen “Lichtmalerei-Stand” vor Ort.

Vielseitiges Händlerangebot:

Förderndes, pädagogisch wertvolles Spielzeug mit Schwedischem, kinderfreundlichem Design. Kunsthandwerk und Schmuck, handgefertigte Kleidung aus Berliner und Brandenburger Ateliers, schwedische Lakritz, Kindermode, handgeschmiedete Scheren und Messer, Olivenöl, Bio-Honig, u.v.m.

Walkacts:

Ein märchenhafte Wunschfee auf Stelzen nimmt Wünsche entgegen, welche noch dieses Jahr in Erfüllung gehen sollen. Ebenso verzaubern die weißen Gentlemen von der Theatergruppe Kamaduka mit ihren, teilweise überraschenden Aufführungen die Besucher.

Musikbands:

Die Lokalmatadoren der Musikgruppe “Dixie Deluxe” sind durch die Reihe des Open-Air-Jazz-Frühschoppen im Hafenbistro “Kleine Freiheit” bereits bestens bekannt. Mit Ihrem unterhaltenden Gute-Laune-Jazz versprühen sie positive Vibes – ein aufkommender Herbstblues hat hier keine Chance! Die Band 4UP besticht durch ihren mehrstimmigen Satzgesang mit bekannten Songs von Soul, Pop bis Rock und Blues aus den letzten sechs Jahrzehnten.

Speisen & Getränke:

Die Zeit ist langsam reif für die erste Glühweinprobe, ebenso gibt es leckere Crepes, gebrannte Mandeln, Bratwurst und Pizza aus dem Holzofen, sowie allerlei Naschhaftes, um ordentlich Winterspeck anzulegen, damit man gut durch die kalte Jahreszeit kommt.

Veranstaltungsort:

Hafengelände Stadthafen Teltow, Zeppelinufer 1, 14513 Teltow

Öffnungszeiten:

Samstag, den 23.10.2021 von 12.00 Uhr- 20.00 Uhr

Sonntag, den 24.10.2021, von 12.00 Uhr- 20.00 Uhr

Wichtig! Hinweis zu den Corona Bestimmungen

Da die Personenzahl auf unter 1.000 Personen begrenzt ist und die Veranstaltung im Außenbereich stattfindet, besteht keine Pflicht zum Nachweis der 3Gs (Getestet, Genesen, Geimpft). Der Mindestabstand von 1,5m gilt weiterhin und muss von allen Gästen eingehalten werden! (Stand der Information: 13.10.2021). Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt aufgrund der Kontaktnachverfolgung mit der LUCA App! Weitere Informationen zur App finden Sie unter www.luca-app.de (Alternativ liegen Kontaktformulare bereit).

Besucher des Herbstmarktes nutzen am besten die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus 601, Haltestelle Jahnsportplatz) oder das Fahrrad zur Anreise. Fahrräder können auf dem Hafengelände abgestellt werden. Eine begrenzte Anzahl an PKW-Parkplätzen befindet sich auf dem Parkplatz Badstraße.

Weitere Informationen:

https://www.hafenmarkt-teltow.de

