Premiere: GS Yuasa auf der LogiMAT 2026 – Halle 10, Stand F73

Wichtiger Meilenstein beim Ausbau des Traktionsbatteriegeschäfts in Europa

Krefeld, 26. Februar 2026 – GS Yuasa kündigt seine Premiere auf der LogiMAT 2026 an, Europas führender Fachmesse für Intralogistik, die vom 24. bis 26. März 2026 auf dem Messegelände Stuttgart stattfindet. Der Messeauftritt markiert den ersten Auftritt von GS Yuasa auf der LogiMAT und stellt einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau des europäischen Traktionsbatteriegeschäfts sowie des Vertriebsnetzes dar.

GS Yuasa freut sich darauf, Besucher am Messestand (Halle 10, Stand F73) zu begrüßen und direkt mit OEMs, Flottenbetreibern, Distributoren und Logistikfachleuten aus ganz Europa in den Austausch zu treten. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung in der Batterietechnologie unterstreicht der Auftritt auf der LogiMAT das langfristige Engagement des Unternehmens im Bereich Intralogistik sowie den Anspruch, sich als verlässlicher Traktionsbatteriepartner in Europa zu etablieren.

James Douglas, European Group Marketing Manager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, erklärt:

„Die LogiMAT 2026 bietet uns die Möglichkeit, unser vollständiges Traktionsbatterie-Portfolio für Gabelstapler, Hubwagen, AGVs und moderne Lagertechnik einem breiten europäischen Publikum vorzustellen. Wir freuen uns darauf, Besucher an unserem Stand willkommen zu heißen – die LogiMAT ist der ideale Rahmen, um die technische Qualität, Leistungsfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit zu zeigen, für die GS Yuasa steht.“

GS Yuasa Traktionsbatterien sind auf hohe Kapazität, lange Zyklenfestigkeit und den Einsatz im intensiven Mehrschichtbetrieb ausgelegt. Sie liefern zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Kern des Programms ist eine bewährte, geflutete 2-V-Röhrchenplattentechnologie, die durch ihre robuste Konstruktion für leistungsintensive zyklische Anwendungen geeignet ist. Die Batterien sind in DIN- und BS-Abmessungen erhältlich und bieten damit eine hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Gerätetypen und Flottenanforderungen.

Zu den wesentlichen Produkteigenschaften zählen robust konstruierte Pole und Steckverbindungen, die auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt sind, sowie wartungsarme hybride Zellkonzepte, die Serviceaufwand und Betriebskosten reduzieren. Für Anwendungen mit hoher Auslastung kann das System durch optionale Erweiterungen wie Elektrolyt-Umwälzung und optische Elektrolytstandsanzeigen ergänzt werden. Diese verbessern die Ladeeffizienz, optimieren die Zellbalance und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Traktionsbatteriekonzepts von GS Yuasa. Die Batterien werden unter Einsatz moderner Fertigungsprozesse hergestellt, sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und zu bis zu 98 % recycelbar. Damit unterstützen sie einen geschlossenen Batterielebenszyklus, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Als global führendes Unternehmen im Energiesektor bringt GS Yuasa hohe technologische Kompetenz in den Traktionsbatteriemarkt ein. Das Unternehmen ist Erstausrüster für zahlreiche Hersteller weltweit und beliefert unter anderem die Bereiche Automotive, Motorrad, Industrie, Intralogistik, Sicherheitsstromversorgung und Hochtechnologie. Diese OE-Erfahrung bildet die Grundlage für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit jeder GS Yuasa Traktionsbatterie.

Die LogiMAT 2026 findet vom 24. bis 26. März 2026 auf dem Messegelände Stuttgart statt. Besucher können dort erfahren, wie GS Yuasa Traktionsbatterien zuverlässige Energie für moderne Intralogistiklösungen bereitstellen.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

