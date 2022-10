Premierminister von Luxemburg, Xavier Bettel, besucht B Medical Systems

Mit der Unterstützung der luxemburgischen Regierung will B Medical Systems seinen globalen Einfluss weiter ausbauen

Hosingen (Luxemburg), 19. Oktober 2022 – Am 14. Oktober 2022 besuchte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel B Medical Systems, einen weltweit führenden Anbieter von medizinischen Kühlkettenlösungen in Hosingen, Luxemburg. Während des Besuchs unterhielt sich Premierminister Xavier Bettel mit der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern des Unternehmens und informierte sich über die technologischen und produktionstechnischen Fähigkeiten des Unternehmens sowie über seine globalen Expansionspläne. Außerdem sprach er über die Bedeutung von B Medical Systems sowohl für die luxemburgische Wirtschaft als auch für das weltweite Impfgeschehen.

B Medical Systems wurde kürzlich von Azenta, Inc. übernommen, einem führenden Anbieter von konkurrenzlosen Lösungen für die Probenerforschung und -verwaltung, die dazu beitragen, die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung lebensrettender Therapien zu beschleunigen. Der Präsident und CEO von Azenta, Dr. Stephen S. Schwartz, begleitete den Premierminister zusammen mit Luc Provost, dem CEO von B Medical Systems und Jesal Doshi, dem stellvertretenden CEO von B Medical Systems.

„Während der COVID-19-Pandemie gingen die Produkte von B Medical Systems in die ganze Welt“, sagt Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg. „Luxemburg wusste jedoch schon lange vor Ausbruch der Pandemie um die Bedeutung dieser Produkte. Ich gratuliere B Medical Systems noch einmal zu ihrer jüngsten Expansion nach Indien. Heute stelle ich mit Freude fest, dass sich der Innovationsgeist des Unternehmens noch schneller entwickelt – ein Geist, der sehr gut zu Luxemburg passt.“

„Wir freuen uns, dass B Medical Systems nun Teil unseres wachsenden Angebotsportfolios ist“, sagt Dr. Steve Schwartz, Präsident und CEO von Azenta. „B Medical Systems hat sich in hervorragender Weise eine starke Marktposition in der Kühlkette für Impfstoffe erarbeitet, und wir sehen Möglichkeiten, durch die Nutzung der Azenta-Plattform noch mehr Wert zu schaffen.“

„Das Großherzogtum Luxemburg hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, uns zu einem wichtigen Akteur in der globalen medizinischen Kühlkettenlandschaft zu machen“, sagt Luc Provost, CEO von B Medical Systems. „Die Unterstützung, die wir von der luxemburgischen Regierung erhalten haben, war unglaublich und hat uns geholfen, unser Geschäftsmodell und unsere Einrichtungen effektiv zu optimieren. Jüngste Beispiele sind der Ausbau unserer Anlagen in Luxemburg und die neue Tochtergesellschaft in Indien, bei der der Premierminister selbst eine entscheidende Rolle spielte. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Teil der Azenta-Familie und mit der Unterstützung der luxemburgischen Regierung in der Lage sein werden, unseren globalen Einfluss weiter auszubauen.“

B Medical Systems liefert seit 40 Jahren von Luxemburg aus medizinische Kühlkettenprodukte in die ganze Welt. Das Unternehmen verlässt sich auf die strategische Lage des Landes, die Arbeitskräfte und die Transportinfrastruktur für die schnelle Lieferung von Produkten weltweit. Ihre Ultratiefkühlschränke, Impfstoffkühlschränke/-gefrierschränke, Laborkühlschränke/-gefrierschränke und Transportboxen wurden während der COVID-19-Pandemie weltweit in großem Umfang eingesetzt. Das Unternehmen hat mehr als 70.000 Kühlschränke an über 140 Länder für deren wirksame COVID-19-Immunisierungsprogramme geliefert. B Medical Systems war auch der exklusive Lieferant der luxemburgischen COVID-19-Impfstoff-Kühlkettenlösung.

B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von medizinischen Kühlkettenlösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Hosingen, Luxemburg, wurde 1979 gegründet, als die WHO an Electrolux herantrat, um eine Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von Impfstoffen auf der ganzen Welt anzubieten. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoff-Kühlkette, Medizinische Kältetechnik und Blutmanagementlösungen bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportlösungen. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und verfügen über eine installierte Basis von mehr als einer halben Million Geräten weltweit. B Medical Systems hat Niederlassungen in den USA und Indien. B Medical Systems ist Teil von Azenta, Inc. einem weltweit führenden Anbieter von Life-Science-Lösungen.

