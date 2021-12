Preply-Studie: Welche Sprachen dominieren in Zukunft?

Laut Schätzungen werden mehr als 7.139 Sprachen gesprochen. Rund 40 Prozent der aktuell gesprochenen Sprachen sind davon bedroht, zu verschwinden, andere breiten sich immer mehr aus. Die Online-Sprachlern-Plattform Preply hat eine Hochrechnung angestellt, welche Sprachen weltweit sich in den nächsten 30 Jahren ausbreiten und welche auf dem Rückzug sind. Mandarin ist wie heute auch in 2050 auf Platz eins, gefolgt von Spanisch und Englisch, Deutsch verliert signifikant.

Die Preply-Studie über die in Zukunft am meisten gesprochenen Sprachen sieht Mandarin auf Platz eins im Jahr 2050 mit fast 1,2 Milliarden Muttersprachlern, Spanisch und Englisch auf Platz zwei und drei – mit 700 Millionen spanischen Muttersprachlern, und Englisch mit mehr als 500 Millionen Muttersprachlern. Der Anstieg bei Mandarin fällt dabei mit 27 Prozent Wachstum geringer aus, als bei Spanisch und Englisch mit jeweils 44 Prozent. Weitere asiatische Sprachen erleben einen Anstieg in der Anzahl der Muttersprachler, so soll Yue, eine Gruppe von Sprachen, die in Südchina gesprochen wird, bis 2050 um 119 Prozent anwachsen. Die Zahl der indonesischen Muttersprachler wird um mehr als 200 Prozent zunehmen, Indonesien ist aktuell das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Auch Portugiesisch wird von einer stark wachsenden Anzahl von Muttersprachlern profitieren mit einem Plus von 37 Prozent, was wesentlich der steigenden Bevölkerungszahl in Brasilien geschuldet ist. Deutsch als Muttersprache nimmt im Gegensatz zu anderen europäischen Sprachen bis 2050 laut der Preply-Studie mit einem Minus von 35 Prozent an Muttersprachlern signifikant ab. Dieser Trend zeigt sich bereits seit zehn Jahren, was an dem langsamen oder negativen demografischen Wachstum in den Ländern, in denen Deutsch als Muttersprache gesprochen wird, liegt. Darüber hinaus ist Deutsch in einigen Ländern nicht die einzige offizielle Sprache.

Für die Studie hat Preply lineare und exponentielle mathematische Wachstumsmodelle eingesetzt und Daten aus dem Jahr 2013 zu Muttersprachlern der 28 wichtigsten Sprachen, die von 58 Prozent der Weltbevölkerung gesprochen werden, analysiert und bis zum Jahr 2050 hochgerechnet.

Die Grafik veranschaulicht die von Preply prognostizierte Entwicklung der Muttersprachler heute und in 2050. Zu den Verlierern zählen neben Deutsch, Arabisch, Punshabi und Russisch, gemäß den Hochrechnungen der Studie.

Hier finden Sie die ganze Studie: https://preply.com/de/blog/wichtigsten-sprachen/

Hier finden Sie die Daten im Einzelnen https://preply.com/wp-content/uploads/2021/11/CLEAN-VERSION-Preply-Language-Seesaw-Research-Native-Speakers.pdf

Methodik

Um die Anzahl der Muttersprachler jeder Sprache im Jahr 2050 vorauszusagen, hat Preply die auf Ethnologue online verfügbaren historischen Daten genutzt und exponentielle sowie lineare Modelle angewandt. Die Ergebnisse, die sich näher an den aktuellen Zahlen befinden, wurden als Voraussagen genutzt.

Preply ist die Sprachlern-Plattform, die weltweit zehntausende Sprachenschüler aller Altersstufen mit 10.000 geprüften Lehrern zusammenbringt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den in der Ukraine ansässigen Co-Gründern Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn und Serge Lukyanov gegründet Auf Preply werden aktuell 50 Sprachen gelernt und gelehrt. Preply beschäftigt 125 Mitarbeiter aus 25 verschiedenen Nationen in Büros in Kiew und Barcelona. Das Unternehmen setzt einen KI- basierten Algorithmus ein, der die Effektivität des Matchings von Sprachschülern und Lehrern, basierend auf verschiedenen Parametern erhöht. Dazu zählen die Parameter Fächer, Muttersprache, Zeitzonen, Lernziele und weitere. Auf dieser Basis kann der Sprachschüler seinen idealen Lehrer auswählen. Die Erlöse aus Sprachlehrstunden haben sich in den letzten drei Jahren verzehnfacht. Englisch wird am meisten nachgefragt und gelernt (40%), gefolgt von Spanisch, Deutsch und Französisch, jeweils (30%), dann Chinesisch (10%). Arabisch, Japanisch, Russisch und Italienisch sind weitere populäre Sprachen.

Sprachschüler können über das Algorithmus-basierte System von Preply ihre Sprachkenntnisse optimal verbessern und auf ein Netzwerk von 10.000 talentierten, flexiblen und erschwinglichen Sprachlehrern zugreifen, unabhängig davon, ob man seine Sprachkenntnisse für Reisen, das Büro, für einen Umzug in ein neues Land, oder um das Sprachlevel zu erhöhen, verbessern möchte. Lehrer profitieren von Preply, da sie nicht auf das Örtliche beschränkt sind. Schüler brauchen nicht ins eigene Haus zu kommen, und Lehrer müssen ebenfalls nicht reisen. Preply ist ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner, der ihnen hilft, Geld zu verdienen, wo auch immer in der Welt sie ansässig sind. Weitere Informationen bei Preply.

