Presseinformation: Cambium Networks und NCR Orderman optimieren die Effizienz in der Gastronomie mit leistungsstarker WLAN-Konnektivität

Lösungen für die mobile Bestellungsaufnahme und Abrechnung mit Wi-Fi 6-Infrastruktur steigern die Kundenzufriedenheit und Effizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung

München/Salzburg, 31. Mai 2022 – Cambium Networks, weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, kooperiert ab sofort mit NCR Orderman. Das Unternehmen ist globaler Marktführer für die mobile Bestellungsaufnahme. Durch die Zusammenarbeit werden der Gastronomie High-Performance-WLAN-Lösungen angeboten, einschließlich POS-Systemen und Handhelds für die mobile Bestellungsaufnahme und Abrechnung. Weltweit sind mehr als 55.000 Gastronomiebetriebe mit einem Orderman-System ausgestattet. Mit dieser neuen Lösung können Restaurants und andere Betriebe im Gastgewerbe einen schnellen und verlässlichen Service mit performantem WLAN von Cambium Networks bieten, das die POS-Systeme und mobilen Geräte unterstützt.

Das Funkboniersystem von NCR Orderman beinhaltet POS-Kassen, mobile Bestellsysteme (Handhelds) sowie weiteres praktisches Zubehör und ermöglicht es Gastronomiebetrieben, Bestellungen aufzunehmen und weiterzuleiten sowie die Abrechnung mit branchenführender Effizienz durchzuführen. Durch den Druck von Rechnungen für den Kunden direkt am Tisch und die Optimierung der Bestellungsaufnahme können Gastronomiebetriebe ein höheres Maß an Gastzufriedenheit bieten und gleichzeitig Durchsatz und Effizienz verbessern. Eine durchgehend zuverlässige WLAN-Infrastruktur ist entscheidend, um die Vorteile des NCR Orderman-Systems voll auszuschöpfen.

Bislang setzte NCR Orderman auf eine Übertragung über 433-MHz-Funk. Durch die Nutzung von WLAN-Technologie kann ein Netzwerk den Gastzugang unterstützen und gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Konnektivität für die POS-Systeme des Betriebs bieten. NCR Orderman hat daher neue WLAN-fähige Handhelds entwickelt und bietet darüber hinaus umfangreiche WLAN-Services an. Für diese Netzwerklösung verwendet das Unternehmen ausschließlich praxiserprobte Wi-Fi 5 & 6 Access Points, Ethernet Switches und cnMaestro™ Cloud-Management-Lösungen von Cambium Networks.

Planung, Installation und Wartung im Gesamtpaket

NCR Orderman bietet Gastronomiebetrieben sowie Resellern ein umfangreiches Gesamtpaket für WLAN-Lösungen. Dieses beinhaltet nicht nur die Bereitstellung der Geräte wie Handhelds und Kassensysteme, sondern auch die Prüfung eines vorhandenen WLAN-Netzwerks (WiFine Service) bzw. die Planung einer neuen Infrastruktur (WLAN Site Survey). Auf Basis dieser Analysen kann NCR Orderman auch die Implementierung durchführen. Auch Support bei Problemen sowie die Wartung sind im NCR Orderman-Portfolio enthalten. Zahlreiche Konfigurationstemplates für Restaurants wurden erstellt und im cnMaestro-Managementsystem von Cambium Networks zur Verfügung gestellt, damit Gastronomiebetriebe schnell eine auf das Unternehmen zugeschnittene Abdeckung erstellen können.

„Wir sind mit der Partnerschaft mit Cambium Networks sehr zufrieden. Der Einsatz der Access Points erleichtert die Arbeit in der Gastronomie spürbar“, sagt Philipp Schmidt, Produktmanager bei NCR Orderman. „Cambium bietet hochqualitative Konnektivität. Die Lösung weist eine gute Roaming-Qualität auf, beim Test aufgetretene Probleme konnten schnell gelöst werden. Die Access Points sind leistungsstark, flexibel und optimal kompatibel mit unseren neuen Orderman9 Handhelds. Momentan bieten wir die Netzwerklösung unseren Kunden im DACH-Raum an, zukünftig ist eine Erweiterung auf den gesamten europäischen Raum geplant. Zusätzlich arbeiten wir derzeit an einer Integration der Orderman-Cloud mit cnMaestro, die die Monitoring- und Servicemöglichkeiten von Orderman noch weiter ausbauen wird.“

„Unsere WLAN-Lösungen, Switching-Technologie und zentralisiertes Cloudmanagement ermöglichen digitale Transformation in vielen verschiedenen vertikalen Märkten. Durch die Partnerschaft mit NCR Orderman bauen wir unsere Kooperationen im Gastronomie- und Hospitality-Bereich weiter aus“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director DACH bei Cambium Networks.

Weitere Informationen

– Downloaden Sie die Orderman9-Broschüre

– Erfahren Sie mehr über die Hospitality-Lösungen von Cambium Networks

Über Cambium Networks:

Cambium Networks bietet drahtlose Konnektivität für Unternehmen, Gemeinden und Städte weltweit. Es sind bereits Millionen Cambium-Radios im Einsatz, um Menschen, Orte und Dinge über drahtlose Netzwerke zu verbinden. Die eingesetzten Technologien erstrecken sich über mehrere Fixed-Wireless- sowie Wi-Fi-Standards und -Frequenzen und lassen sich zentral über die Cloud- oder On-Premises-Management-Plattform verwalten. Die drahtlosen Multi-Gigabit-Infrastrukturen bieten überzeugende Wertversprechen gegenüber herkömmlichen Glasfaser- sowie auch anderen Wireless-Lösungen. Cambium Networks arbeitet mit zertifizierten ConnectedPartnern zusammen, um Service-Providern, Unternehmen, Industrie und Behörden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Umgebungen performante und einfach zu verwaltende Drahtlos-Lösungen für eine zuverlässige Konnektivität bereitzustellen.

