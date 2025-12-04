Pressemitteilung neue Aids Kampagne Vergiss Aids nicht

Am 1. Dezember 2025 startete bundesweit die neue Kampagne Vergiss Aids nicht. Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für HIV-Tests und Prävention zu schaffen.

Zum diesjährigen Welt-Aids-Tag startete der Verein Selbsthilfe-Express e. V. am 1. Dezember 2025 die neue bundesweite Informationskampagne „Vergiss Aids nicht“. Ziel ist es, aufzuklären, Verantwortung zu stärken und Menschen dazu zu ermutigen, die die Kampagne aktiv unterstützen und für verantwortungsvollen Umgang mit HIV stehen.

Trotz medizinischer Fortschritte bleibt Aufklärung notwendig. Nach aktuellen Schätzungen infizieren sich in Deutschland jedes Jahr rund 3.000 Menschen neu mit HIV, etwa 10.000 leben unwissentlich mit dem Virus (RKI-Schätzung).

Kernanliegen der Kampagne:

Wissen schützt: Vermittlung aktueller Informationen zu HIV, Therapie, Schutzmethoden und Prävention.

Test vor dem Date: Förderung eines selbstverständlichen und verantwortungsbewussten Umgangs mit HIV-Tests.

Solidarität statt Stigma: Klare Haltung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen.

Unterstützt wird die Kampagne von 26 Persönlichkeiten aus TV, Musik und Social Media.

Auszug der Unterstützenden:

Bert Wollersheim, Ginger Wollersheim, Marianne Rosenberg, Kevin Schäfer, Micaela Schäfer, Maurice Gajda, Michael Gajda, Kevin Flocke Platzer, Dieter Grabowski, Annemarie Eifeld, Matthias Mangiapane, Miss Kavila u.v. m.

Reichweite der Kampagne

Am 1. Dezember startete der neue Werbespot auf der RTL Gruppe! Einschalten lohnt sich.

Kostenfreie Ausstrahlung des Kampagnen-Spots durch 14 TV-Sender im gesamten Jahr 2026

Zusätzlich kostenfreie Ausspielung durch mehrere bundesweite Radiosender

Digitale Erweiterungen

Start der neuen Website www.vergissaidsnicht.de

Launch des ersten offiziellen Online-Shops der Initiative

Veröffentlichung des Kampagnensongs „Licht in uns“ ab 1. Dezember 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen

Pressestelle:

Selbsthilfe-Express e.V.

Abteilung: Vergiss Aids nicht

Leipziger Straße 197

15230 Frankfurt Oder

Telefon: 0335 – 280008-33

EMail: presse@ikmhs.de

Web: www.vergissaidsnicht.de

Der Verein „Selbsthilfe Express“ ist nicht nur eine Selbsthilfegruppe für HIV und AIDS, sondern hat es sich zur Aufgabe gemacht aktiv im Kampf gegen HIV und AIDS Kampagnen in Deutschland durchzuführen. Der Verein ist gemeinnützig anerkannt und beim Vereinsregister eingetragen.

http://selbsthilfeexpress.de

Bildquelle: Tobias Dörer Photodesign