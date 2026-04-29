Pressemitteilungen stärken KI-Sichtbarkeit für Unternehmen

Strukturierte PR-Texte erhöhen die Chance auf Zitationen in KI-gestützten Suchsystemen und verankern

Unternehmen, die Pressemitteilungen strategisch für die KI-Suche einsetzen, sichern sich im „Search Everywhere“-Zeitalter nachhaltige Sichtbarkeit. Klare Struktur, konsistente Entitäten und gezielte Distribution steigern die Zitierfähigkeit in KI-Antwortsystemen.

Mehr zur Rolle von Pressemitteilungen für die KI-Suche

KI-Suchsysteme verändern digitale Sichtbarkeit grundlegend

Pressemitteilungen, strukturierte Informationspakete für Unternehmenskommunikation, gewinnen im Kontext der KI-Suche und steigender Relevanz von „Search Everywhere“ eine neue Rolle. Die klassische Messung von Online-Sichtbarkeit via Google-Rankings weicht zunehmend einem Ökosystem aus Suchmaschinen, Social Media, Marktplätzen und spezialisierten KI-Antwortsystemen. Zu diesen sogenannten „Answer Engines“ zählen unter anderem Googles AI Overviews, ChatGPT, Perplexity und Microsoft Copilot, die Inhalte aggregieren, zusammenfassen und Quellen direkt verlinken.

Kernfakt: Wer Pressemitteilungen konsistent auf mehreren seriösen Portalen veröffentlicht und klare Kerninformationen bietet, erhöht nachweislich die Wahrscheinlichkeit, in KI-Antworten als zitierte Quelle oder vertrauenswürdige Entität erkannt zu werden.

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