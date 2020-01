Prime Concierge-Service

Wir bringen Lebensqualität. Innovation Vermietung

Die IASA Instandhaltungstechnik AG vermietet an der Langfeldstrasse 88 – 90 in Frauenfeld Büro- und Geschäftsräumlichkeiten. Ab Februar 2020 bieten wir unseren Mietern einen einzigartigen Concierge-Service an.

Die wertvollste Ressource ist heute vielfach die Zeit. Wir sorgen dafür, dass die Mieter und deren Personal genügend davon haben und nehmen ihnen einiges an Arbeit ab. Der Concierge-Service ist für unsere Mieter da und erleichtert ihnen das Leben. Das bedeutet Lebensqualität, Flexibilität und mehr Zeit für die wichtigsten Sachen im Leben. Wir klären ab, erledigen, bereiten vor, verhandeln in allen Lebensbereichen. Von Administration über Übersetzungen bis zu Zahlungen online erfassen.

Wir haben einen Grund zum Feiern und machen Träume wahr! Gerne laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns zu feiern und etwas Neues zu erleben.

Pure Emotion und maximaler Fahrspass mit der neuen Porsche-Generation und ein innovatives Konzept der IASA Prime Real Estate stehen am 30. Januar 2020, 17:00h an der Langfeldstrasse 90 in 8500 Frauenfeld im Zentrum.

Sind Sie bereit, sich von einer neuen Dienstleistung überraschen zu lassen? Wir freuen uns darauf, das Highlight mit Ihnen zu teilen und Ihnen einen einzigartigen Service vorzustellen.

Die IASA Instandhaltungstechnik AG ist Ihre Partner für Instandhaltung, Maschinenbau und Zerspanungstechnologie. Unsere Kernkompetenzen sind die Herstellung von Präzisionsteilen sowie Revision von Pumpen, Armaturen und Sicherheitsventilen.

Kontakt

IASA Instandhaltungstechnik AG

Virgil Schmid

Langfeldstrassse 88

8500 Frauenfeld

+41 52 728 03 03

info@iasa-ag.ch

http://www.iasa-ag.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.