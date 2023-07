Prime Day: Royale Roborock Rabatte!

Bis zu 30% Rabatt auf die Saugroboter der Königsklasse

Ab morgen ist wieder Prime Day und Roborock geht mit royalen Rabatten an den Start. Neben zahlreichen Angeboten zu Top-Modellen wie dem S8 Pro Ultra gibt es von 11. bis 16. Juli den S7 Pro Ultra mit sagenumwobenen 31% Nachlass (Solange der Vorrat reicht). Noch nie war es so günstig, dem Thronsaal zu neuem Glanz zu verhelfen!

Die Angebote im Überblick findest Du hier:

Roborock S8 Pro Ultra

1399,00 EUR (-7%) – [Weiß]

Roborock S8

549,00 EUR (-21%) – [Schwarz / Weiß]

Roborock S7 Pro Ultra

829,00 EUR (-31%) – [Weiß]

Roborock Dyad Pro

349,00 EUR (-27%) – [Weiß]

Roborock S7 Max Ultra

949,00 EUR (-21%) – [Schwarz / Weiß]

Roborock Q7 Max

349,00 EUR (-22%) – [Weiß]

Roborock Q7 Max+

479,00 EUR (-26%) – [Weiß]

Eine praktische Übersichtsseite findest Du übrigens hier: https://www.amazon.de/stores/page/4537BF02-2323-4721-9B42-C63B7F533082?ingress=2&visitId=ca01ba06-b2bc-442d-83e5-1c556a68fbff&ref_=ast_bln

Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/

