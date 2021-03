Primetals Technologies setzt auf Rockwell Automation, um die Stahlproduktion in Russland zu unterstützen

Allen-Bradley PowerFlex 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter als Lösung für die Luftreinigung

Düsseldorf. 03. März 2021 – Primetals Technologies, einer der größten Anlagenbauer für die Metallindustrie, metallurgischer Servicepartner und führender Anbieter von Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, hat Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) mit der Lieferung einer innovativen und zuverlässigen Antriebslösung beauftragt. Sie soll in der Entstaubungsanlage eines großen Stahlproduzenten in Russland eingesetzt werden.

Entstaubungsanlagen haben eine zentrale Funktion rund um den Umweltschutz in der Stahlindustrie. Die großen Anlagen filtern die Luft während der Stahlproduktion, reinigen sie und stellen ihren ursprünglichen Zustand wieder her. Wenn die gereinigte Luft zurück in die Umwelt kommt, belastet sie diese nicht.

Rockwell Automation ist gut gerüstet, um die erforderlichen Antriebe zu liefern. Sie mussten bei der enorm umfangreichen Produktion außergewöhnlich große Motoren mitbringen. Mit den Möglichkeiten von Intelligent Package Power (IPP) ging Rockwell eine Partnerschaft mit dem globalen Motorenhersteller WEG ein. Gemeinsam bieten die Unternehmen nun ein komplettes Paket aus Antrieben und Motoren.

Rockwell Automation hat seine Präsenz in der russischen Stahlindustrie stetig ausgebaut. Primetals Technologies entschied sich für die Zusammenarbeit mit Rockwell, anstatt auf einen von zwei etablierten Wettbewerber zu setzen, weil die Reputation von Rockwell in Bezug auf Fachwissen, Technologie, Leistung und Qualität sehr gut ist.

Nach der Implementierung werden zehn Allen-Bradley PowerFlex® 6000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter von Rockwell Automation, kombiniert mit den entsprechenden zehn Motoren von WEG, eine Gesamtleistung von 16 MW bringen. Primetals Technologies wird außerdem von der einfachen Konfiguration, Integration und Visualisierung sowie der leichten und intuitiven lokalen Steuerung profitieren.

Nach dem Erfolg des Projekts in Russland planen Rockwell Automation und Primetals Technologies die weitere Zusammenarbeit.

Über Primetals Technologies

Primetals Technologies, Limited mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein technologischer Pionier und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, Anlagenbau und Lifecycle-Services für die Metallindustrie. Das komplette Technologie-, Produkt- und Leistungsportfolio des Unternehmens umfasst ganzheitliche Lösungen für Elektrik, Automatisierung, Digitalisierung und Umwelttechnik und deckt sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette in der Eisen- und Stahlproduktion – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt – sowie modernste Walzwerkslösungen für NE-Metalle ab. Primetals Technologies ist ein Joint Venture von Mitsubishi Heavy Industries und Partnern und beschäftigt weltweit etwa 7.000 Mitarbeiter. Wenn Sie mehr über Primetals Technologies erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.primetals.com.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.500 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

