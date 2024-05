PRINTAS Wandkalender als künstlerische Ausdrucksform und Plattform für Kreativität

Kalender sind mehr als nur ein Instrument zur Zeiteinteilung. Sie können auch als künstlerische Plattform genutzt werden, um Kunstwerke zu präsentieren und die Kreativität zu fördern. Unternehmen haben die Möglichkeit, durch die Erstellung von Kunstkalendern sowohl intern als auch extern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und gleichzeitig Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen.

Kunstkalender bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um verschiedene Stile, Epochen und Motive zu präsentieren. Durch die tägliche Präsenz der Kunstwerke werden Betrachter inspiriert und die Kreativität der Künstler gefördert. Auch Themenkalender, wie beispielsweise Mondkalender oder Kalender mit Werken von Künstlern mit Behinderungen, tragen dazu bei, das Bewusstsein für bestimmte Themen zu schärfen und die Vielfalt der Kunst zu zelebrieren.

Darüber hinaus können Kalender als Medium für soziale Botschaften und Fundraising eingesetzt werden. Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Vereine nutzen Kalender, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Unternehmen haben somit die Möglichkeit, ihr soziales Engagement zum Ausdruck zu bringen und einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung sozialer Projekte zu leisten.

Ein innovativer Ansatz sind interaktive Kunstkalender als Gemeinschaftsprojekte. Hierbei können lokale Künstler, Schulklassen oder Gemeinschaftsgruppen zu monatlich wechselnden Themen Beiträge einreichen. Diese Projekte fördern nicht nur die Kreativität, sondern stärken auch den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft und bieten Unternehmen die Chance, eine junge Zielgruppe und deren Eltern frühzeitig zu erreichen.

PRINTAS Kalenderprodukte bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um diese kreativen Ausdrucksformen zu präsentieren. Von 3-7 Monatskalendern über Bildkalender bis hin zu Plakatkalendern und Tischkalendern – die Vielfalt der Produkte ermöglicht es, für jeden Anlass und jedes Ziel den passenden Kalender zu finden.

Kalender sind mehr als nur ein Zeitmanagement-Tool – sie sind eine Plattform für künstlerische Ausdrucksformen, die Kreativität fördert, Bewusstsein schafft und Menschen verbindet. Unternehmen haben die einzigartige Möglichkeit, durch die Nutzung von Kalendern als künstlerische Plattform einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Förderung von Kunst und Kultur zu leisten.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Kontakt

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg

040 – 88 88 84 84

040 – 88 88 84 99



https://www.printas.com