PrinterLogic Output von Vasion erhält SAP®-Zertifizierung

Vasion, ein führender Anbieter cloudbasierter Lösungen für Druckmanagement und die Automatisierung von Dokumentenprozessen, hat für seine Lösung PrinterLogic Output die SAP-Zertifizierung für die Integration mit GROW with SAP und RISE with SAP S/4HANA Cloud erhalten. PrinterLogic Output wurde speziell entwickelt, um bestehende Output-Management-Systeme zu modernisieren und so Hürden bei der Migration in die Cloud abzubauen.

Die Zertifizierung bestätigt, dass PrinterLogic Output die Anforderungen von Unternehmen bei der Migration auf SAP S/4HANA erfüllt. Die Lösung verarbeitet geschäftskritische Dokumente zuverlässig – ohne die Komplexität, Sicherheitslücken und individuellen Anpassungen, die in konventionellen Druckumgebungen häufig erforderlich sind.

PrinterLogic Output schließt gezielt Infrastruktur-Lücken, die bei der Migration auf SAP S/4HANA auftreten können. Dazu gehören:

Transparenz über Druckprozesse in hybriden Umgebungen: Echtzeitüberwachung von SAP-Spool-Aufträgen, Druckerstatus und

Dokumentenzustellung – von der Cloud bis zum Endgerät – über eine zentrale Konsole. So entstehen keine Informationslücken zwischen SAP und dem Drucker.

Fehlerbehebung ohne SAP-Basis-Spezialisten: Druckwarteschlangenfehler, Druckerprobleme und Routing-Störungen lassen sich sofort erkennen. Automatisierte Fehlerbehebungen erfolgen innerhalb weniger Minuten – ganz ohne Support-Tickets.

Zuverlässiges Failover: Automatische Umleitung von Druckaufträgen und Hochverfügbarkeitskonfigurationen verhindern Dokumentenverluste bei Systemausfällen. Kritische Rechnungen oder Versandetiketten werden auch dann gedruckt, wenn Teile der Infrastruktur ausfallen.

Sicherheit auf Audit-Niveau: Verschlüsselte Datenübertragung, rollenbasierte Zugriffssteuerung und umfassende Audit-Trails erfüllen Compliance-Anforderungen – einschließlich behördlicher Vorgaben für Unternehmen in regulierten Branchen.

PrinterLogic Output ist ab sofort für SAP-S/4HANA-Implementierungen verfügbar. Unternehmen, die ihre Migrationsstrategie für SAP S/4HANA evaluieren, können unter vasion.com eine technische Analyse anfordern.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bestätigt, dass die Integrationssoftware von PrinterLogic Output über standardisierte Integrationstechnologien mit RISE with SAP S/4HANA Cloud sowie mit GROW with SAP zusammenarbeitet. Dies erfolgt entweder über die SAP Business Technology Platform (SAP BTP) oder über standardisierte Integrationstechnologien.

„Die SAP-S/4HANA-Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden“, erklärt Chee Tan, Vice President Ecosystem & Alliances bei Vasion. „Während Unternehmen ihre Geschäftsprozesse mit SAP S/4HANA modernisieren, setzt sich Vasion dafür ein, moderne, sichere und integrierte Lösungen bereitzustellen, die diese Transformation optimal unterstützen. Die Zertifizierung bestätigt, dass unsere Plattform den wachsenden Anforderungen moderner digitaler Unternehmen gerecht wird.“

Vasion® ist ein Anbieter von Intelligent Print Automation mit der Mission, digitale Transformation für alle Unternehmen möglich zu machen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Vasion Vorreiter im Bereich cloud-native und serverlose Druckmanagementlösungen. Mehr als 14.000 Kunden weltweit nutzen die Plattform, auf deren Basis über 30 Millionen Unternehmensendgeräte verwaltet werden.

Die Vasion-Plattform, bestehend aus PrinterLogic, PrinterLogic Output und Vasion Automate, ermöglicht Unternehmen die Modernisierung ihrer Druckinfrastruktur, die Konsolidierung des Output-Managements sowie die Automatisierung dokumentenbasierter Prozesse – zentral gesteuert über eine einheitliche Oberfläche für sämtliche Druck- und Scanumgebungen.

Vasion unterstützt Kunden weltweit aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Bildung.

Weitere Informationen finden Sie unter vasion.com – Smart Starts Here.

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