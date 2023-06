Prior1 gewinnt beim regionalen Mittelstandswettbewerb Ludwig

Anerkennung für herausragende Leistungen in der IT-Branche und für Nachhaltigkeit

St. Augustin, 21.06.2023. Zum elften Mal wurde der regionale Mittelstandswettbewerb Ludwig ausgetragen und hat erneut für Aufsehen gesorgt. Die Prior1 GmbH aus Sankt Augustin wurde als Gesamtsieger ausgezeichnet. Die Jury war sich bei der Jurysitzung einig: In allen Kategorien konnte Prior1 durch beeindruckende Antworten überzeugen.

„Prior1 hat uns mit seinen Antworten in den einzelnen Kategorien überzeugt“, erklärte Stefan Hagen, Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Das Unternehmen, das seit Jahren unter ethischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten wirtschaftet, zeigt eindrucksvoll, dass gesellschaftliches Engagement sich auch wirtschaftlich auszahlt. Hagen betonte: „Prior1 ist ein regionaler Pionier in Sachen Gemeinwohl-Ökonomie und ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit, trotz oder gerade wegen seiner Verankerung in der IT-Branche.“ Mit einem Umsatzwachstum von 10 auf 16 Millionen Euro in den letzten drei Jahren und 77 Mitarbeitenden hat Prior1 bewiesen, dass nachhaltiges Wirtschaften erfolgreich sein kann.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und die Wertschätzung, die uns damit entgegengebracht wird. Wir sehen den Preis als Anerkennung unserer Bemühungen um ethisches und nachhaltiges Wirtschaften in der IT-Branche. Das gesamte Team von Prior1 bedankt sich herzlich bei der Jury und bei allen Unterstützern des Ludwig für diese große Ehre“, sagt Stefan Maier, Geschäftsführer bei Prior1.

Innovation und Nachhaltigkeit

Die Laudatoren, Dr. Christine Lötters und Michael Pieck, hoben besonders hervor, dass Prior1 als erstes Unternehmen eine innovative Klimatisierungslösung für Micro-Rechenzentren entwickelt hat, die auf einem natürlichen Kältemittel basiert. Seit 2023 bietet das Unternehmen keine Kälteanlagen mehr mit synthetischen Kältemitteln an, da diese ein Vielfaches klimaschädlicher als Kohlendioxid sind. Diese wegweisende Entscheidung zeigt das verantwortungsvolle Handeln von Prior1 und das Engagement des Unternehmens für zukünftige Generationen. Durch die Investition in die Entwicklung dieser bisher nicht erhältlichen Anlagengröße in Höhe von ca. 100.000 Euro hat Prior1 sich einen Innovationsvorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern gesichert.

200 Gäste bei der Verleihung

Der Ludwig, der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, der Handwerkskammer (HWK) zu Köln und SC Lötters in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Köln und der Sparkasse KölnBonn verliehen wird, zeichnet seit 2012 die besten mittelständischen Unternehmen der Region aus. Insgesamt 18 Unternehmen aus der Region waren in diesem Jahr nominiert. Die Preisverleihung des Ludwig 2023 fand am 19.06.2023 in der Stadthalle Troisdorf vor rund 200 Gästen statt.

Prior1

Über Prior1

Die Prior1 GmbH ist der Experte bei allen Fragen rund um ein betriebssicheres und effizientes Rechenzentrum, unabhängig von Branchen oder Unternehmensgröße. Das 80 MitarbeiterInnen starke, inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Augustin sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, München und Weitefeld hat sich nicht nur auf die Planung, den Bau, die Wartung und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert. Vielmehr ist es auch die erste Wahl, wenn es um Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich Outsourcing und Colocation geht. Netzwerkplanungen und -verkabelung, Zertifizierungen wie Blauer Engel oder verschiedene Workshops zu Energieeffizienzanalysen oder umfassender RZ-Check gehören ebenso in das Aufgabengebiet. Parallel dazu leistet das eigene Montage- und Serviceteam seinen Beitrag zum ausfallsicheren Betrieb der IT-Infrastruktur. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung werden so passgenaue Lösungen für den physikalischen IT-Schutz ermittelt. Die Errichtung des Rechenzentrums als schlüsselfertige Umsetzung erfolgt als Generalunternehmer oder Bauherrenvertreter unter anderem für Raum-in-Raum-Systeme, Container, IT-Safe, Klimatisierung und Brandschutz. Konform der Unternehmensmission „Prior1 strebt nach unternehmerischer Freiheit durch nachhaltiges und menschliches Wirtschaften!“ nimmt neben höchster Qualität in Umsetzung und Service auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt einen hohen Stellenwert ein. Mehr zu Prior 1: https://prior1.com/

Firmenkontakt

Prior1

Anja Zschäck

Otto-von-Guericke-Str. 8

53757 St. Augustin

+49 2241 14727 0



https://www.prior1.com

Pressekontakt

ProComm

Gabriela Mair

Urbangasse 21/1/11

1170 Wien

+43 676 9083571



https://www.procomm.biz

Bildquelle: Jo Hempel