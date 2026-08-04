PRIOR1 WIRD TEIL DER BLUU UNIT: SPEZIALIST FÜR RECHENZENTRUMSINFRASTRUKTUR ERWEITERT SEIN NETZWERK

Die Prior1 GmbH und die Prior1 Colocation & Services GmbH treten der bluu unit bei – einer Unternehmensgruppe, die regionale Fachkompetenz in der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik bündelt. Für Prior1 ist der Schritt eine konsequente Erweiterung der eigenen Marktposition: Als Entwicklungs- und Planungspartner für Rechenzentren, Serverräume und Datennetze bringt Prior1 seine Kompetenz in Planung, Bau, Modernisierung und Betrieb kritischer IT-Infrastrukturen in die Allianz ein und ergänzt sie künftig um die regionale Umsetzungsstärke der übrigen Mitgliedsunternehmen.

Mit diesem Zusammenschluss kann Prior1 seinen Kunden – neben der eigenen Entwicklungs- und Planungskompetenz – künftig eine noch breitere regionale Präsenz in der Kälte- und Klimatechnik anbieten. Da Klimatechnik im Leistungsspektrum von Prior1 traditionell eine zentrale Rolle spielt, knüpft der Beitritt direkt an bestehende Kernkompetenzen der Allianz an: Mehrere Mitgliedsunternehmen der bluu unit versorgen bereits heute Rechenzentrumskunden mit nachhaltiger Kälte- und Klimatechnik.

Auch bluu unit sieht in dem Beitritt einen strategischen Schritt für beide Seiten: „Mit Prior1 erweitern wir unser Leistungsangebot in einem wachstumsstarken und investitionsintensiven Markt um Planungsexpertise, schlüsselfertige Umsetzung und Betrieb. In Verbindung mit der regionalen Service- und Umsetzungskompetenz unserer Unternehmensgruppe können wir Kunden künftig in ihrer gesamten Rechenzentrumsinfrastruktur begleiten. Diesen Bereich werden wir auch künftig fokussiert ausbauen und die bluu unit damit komplementär und nachhaltig weiter aufstellen“, sagt Patrick Peters, Geschäftsführer und Co-CEO der bluu unit.

Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Standorte

Die beiden Prior1-Gesellschaften und -Marken bleiben rechtlich und wirtschaftlich eigenständig bestehen. Für die Mitarbeitenden und Kunden ändert sich durch den Beitritt nichts; auch die bestehenden Standorte bleiben erhalten. Bewährte Ansprechpartner, laufende Projekte und vertragliche Vereinbarungen werden unverändert fortgeführt. Prior1 behält seine Nähe zu den Kunden, die eigene technische Kompetenz und den Anspruch an unabhängige, herstellerneutrale Beratung. Zugleich ermöglicht die Zugehörigkeit zur bluu unit den Zugang zu zusätzlichen regionalen Service- und Umsetzungskapazitäten, wenn diese für ein Projekt einen Mehrwert schaffen. Damit verbindet Prior1 Kontinuität im Tagesgeschäft mit erweiterten Möglichkeiten für seine Kunden und Entwicklungsperspektiven für seine Mitarbeitenden.

Prior1 im Profil: Unabhängige Beratung, hohe Qualitätsorientierung

Prior1 begleitet Unternehmen und öffentliche Auftraggeber entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Strategie- und Anforderungsanalyse über Risiko-, Standort- und Energieeffizienzbewertungen bis zur Entwicklungs- und Fachplanung. Dabei setzt das Unternehmen auf unabhängige, herstellerneutrale Beratung. Zum Portfolio zählen zudem Refit- und Modernisierungsprojekte im laufenden Betrieb, modulare Rechenzentrumslösungen sowie eigene Produkte wie IT-Safes und IT-Container. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Wartung und Störungsservice, 24/7-Monitoring, Predictive Maintenance, die vollständige Betriebsführung und Onsite Colocation. Im Rahmen der Onsite Colocation stellt Prior1 betriebsbereite Rechenzentrumsinfrastruktur direkt am Standort des Kunden bereit – bei voller Datenhoheit und planbaren monatlichen Kosten.

Für seine Lösungen wurde Prior1 mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der „EN 50600-ready“-Zertifizierung durch die TÜVIT für den IT Safe sowie einer internationalen Auszeichnung für den nachhaltigen IT-Container „Eco Fix“.Das 2008 gegründete Unternehmen beschäftigt knapp 100 Mitarbeitende an den Standorten Sankt Augustin, Kirchheim bei München und dem Produktionsstandort Weitefeld. Über 2.400 realisierte Projekte in Industrie, Finanzwirtschaft, Gesundheitswesen, Forschung, Bildung und öffentlichem Sektor bilden das Referenzportfolio des Unternehmens, das sich selbst als langfristigen Partner versteht – geprägt von Vertrauen, persönlicher Entwicklung und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Nachhaltigkeit als gelebter Anspruch

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind für Prior1 kein Lippenbekenntnis: Bereits 2023 hat sich das Unternehmen verpflichtet, in Neu- und Umbauprojekten ausschließlich natürliche Kältemittel einzusetzen. Diese Haltung war ein wichtiger Anknüpfungspunkt für den Beitritt zur bluu unit, die dieselbe Überzeugung teilt.„Wir teilen mit der bluu unit die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch sind. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die technologisch überzeugen, Ressourcen schonen und unseren Kunden langfristigen Mehrwert bieten“, sind sich die Geschäftsführer einig: Tobias von der Heydt und Philip Grawe (Prior1 GmbH) sowie Thomas Görres (Prior1 Colocation & Services GmbH).

Projekte, die den Anspruch belegen

Wie sich dieser Anspruch in der Praxis zeigt, machen aktuelle Projekte deutlich:

Für Commerz Real modernisierte Prior1 am Standort Wiesbaden die

bestehende IT-Infrastruktur und übernahm den Rechenzentrumsbetrieb.

Ergebnis: eine deutlich verkleinerte IT-Infrastruktur, spürbar reduzierter

Energieverbrauch und rund 192 Stunden pro Jahr, die das IT-Team seither

für strategische statt für Routineaufgaben nutzen kann.

Mit dem gemeinsam mit DERIX entwickelten IT-Container „Eco Fix“

zeigt Prior1, dass nachhaltige Holzbauweise und hochverfügbare

Rechenzentrumstechnologie erfolgreich kombiniert werden können – eine

Massivholzkonstruktion mit vorinstallierter Technik und natürlichem

Kältemittel.

Im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

übernimmt Prior1 die technische Umsetzung der Kommunikationsinfrastruktur

für das Quantenkommunikationsprojekt „QuKomIn“ am Standort

Oberpfaffenhofen.

Mit dem Beitritt zur bluu unit setzt Prior1 diesen Weg fort: als unabhängiger, spezialisierter Partner für Rechenzentrumsinfrastruktur – jetzt eingebettet in ein größeres Netzwerk regionaler Umsetzungs- und Servicekompetenz.

www.prior1.com | www.bluu-unit.de

Über bluu unitDie bluu unit ist eine schnell wachsende Allianz aus regional starken, eigenverantwortlichen Unternehmen. Mit über 1.200 Mitarbeitenden, 31 Standorten und Präsenz in drei Ländern Europas – Deutschland, Schweiz und Irland – verbindet die bluu unit lokale Nähe mit überregionaler Stärke und gebündelter Fachkompetenz. Gemeinsam entwickelt sie über nationale Grenzen hinweg nachhaltige, zukunftssichere Lösungen, die wirtschaftlich wie ökologisch überzeugen. Ziel ist es, ein Ökosystem zu schaffen, das Kunden ganzheitlich begleitet – von der Planung über die Umsetzung bis hin zum langfristigen Betrieb. Im Fokus stehen innovative Technologien, energieeffiziente Systeme und der konsequente Einsatz natürlicher und zukunftssicherer Kältemittel. Damit festigt die bluu unit ihre Position als führende Allianz der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Rechenzentrumslösungen.

Über Prior1

Die Prior1 GmbH ist der Experte bei allen Fragen rund um ein betriebssicheres und effizientes Rechenzentrum, unabhängig von Branchen oder Unternehmensgröße. Das 80 MitarbeiterInnen starke, inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Augustin sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, München und Weitefeld hat sich nicht nur auf die Planung, den Bau, die Wartung und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert. Vielmehr ist es auch die erste Wahl, wenn es um Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich Outsourcing und Colocation geht. Netzwerkplanungen und -verkabelung, Zertifizierungen wie Blauer Engel oder verschiedene Workshops zu Energieeffizienzanalysen oder umfassender RZ-Check gehören ebenso in das Aufgabengebiet. Parallel dazu leistet das eigene Montage- und Serviceteam seinen Beitrag zum ausfallsicheren Betrieb der IT-Infrastruktur. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung werden so passgenaue Lösungen für den physikalischen IT-Schutz ermittelt. Die Errichtung des Rechenzentrums als schlüsselfertige Umsetzung erfolgt als Generalunternehmer oder Bauherrenvertreter unter anderem für Raum-in-Raum-Systeme, Container, IT-Safe, Klimatisierung und Brandschutz. Konform der Unternehmensmission „Prior1 strebt nach unternehmerischer Freiheit durch nachhaltiges und menschliches Wirtschaften!“ nimmt neben höchster Qualität in Umsetzung und Service auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt einen hohen Stellenwert ein. Mehr zu Prior 1: https://prior1.com/

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