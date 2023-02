Private 5G-Campusnetze für Unternehmen: Controlware bietet Testinfrastruktur auf dem hauseigenen Campus

Dietzenbach, 15. Februar 2023 – 5G-Infrastrukturen werden die Business-Welt von morgen nachhaltig prägen. Doch die erfolgreiche Einführung der innovativen Wireless-Technologie hängt von vielen Rahmenparametern und Voraussetzungen ab. Controlware unterstützt Unternehmen von der Planung bis zur Inbetriebnahme ganzheitlich bei der Implementierung von Private 5G-Campusnetzen.

In den Unternehmensnetzwerken von morgen werden Wireless-Technologien und insbesondere Private 5G-Campusnetze eine zentrale Rolle spielen. Zu diesem Schluss kommt auch die IDC-Studie „Enterprise Netzwerke 2022. Connectivity-driven Business in Deutschland“, in der 5G als Top-Investitionsbereich der nächsten zwölf Monate identifiziert wurde. „5G-Netze bieten unzählige attraktive Use Cases – von Produktionsumgebungen über die Logistik bis hin zur Smart City. Die Technologie wird in den kommenden Jahren zu einem Schlüsselbaustein in der Digitalisierung werden und die Geschäftswelt nachhaltig prägen“, erklärt Jens Müller, Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. „Die Realisierung einer Private 5G-Infrastruktur ist aber ein komplexes Projekt mit hoher Integrationstiefe, das präzise geplant werden muss. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Netzwerkbereich sind wir hervorragend positioniert, um Kunden beratend und operativ bei der Umsetzung individueller Vorhaben zu unterstützen.“

Ablauf eines 5G-Infrastrukturprojektes

Zu Beginn der 5G-Einführung muss in jedem Fall der genaue Use Case definiert werden, um eine geeignete Architektur und die dafür optimale Technologie zu ermitteln. Oftmals ist es dabei hilfreich, die technische Umsetzung bei einem Proof-of-Concept und einem Demo Case zu planen. Anschließend gilt es, die passenden Anbieter für das Radio Access Network (RAN) und den 5G-Core zu finden. Auf der Basis dieses Konzeptes erfolgt die Funkfeldplanung, die Voraussetzung für den Antrag auf Frequenzzuteilung bei der Bundesnetzagentur ist. Liegt die Zustimmung vor, wird die Netzinfrastruktur implementiert – inklusive des Roll-outs der Endgeräte und SIM-Karten – und die Applikation in Betrieb genommen.

Eigene 5G-Testinfrastruktur

Fachkundige Beratung erfordert Kompetenz, Erfahrung und – vor allem beim Einsatz einer neuen Technologie – ein tiefes Verständnis für die Anforderungen in der Praxis. Um Kunden optimal beim Einstieg in das 5G-Networking zu unterstützen, betreibt Controlware auf dem Campus in Dietzenbach eine Private 5G-Infrastruktur, die für Demonstrationen und zu Lern- und Testzwecken genutzt werden kann.

Darüber hinaus informiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider in einem Webcast unter dem Titel „Wireless First – Private 5G-Campusnetze für Unternehmen“ am 21. Februar 2023 von 16 bis 17 Uhr über den Einsatz von 5G in Unternehmen. Anmelden können sich Interessierte unter https://www.controlware.de/termine/registrieren/wireless-first-private-5g-campusnetze-fuer-unternehmen-1600-1700-uhr.html

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

