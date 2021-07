Privaten und wirtschaftlichen Schaden frühzeitig abwenden

Unterstützung durch professionelle Ermittlungsarbeit erfahrener Detektive

Häufig kommt es zu Situationen im Privat- oder Berufsleben, in denen die Beauftragung einer erfahrenen Detektei unerlässlich ist, um bestimmte Verdachtsmomente überprüfen zu können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man weder über die Kapazitäten noch über die Erfahrung oder das Equipment verfügt, um eine zweifelsfrei Klärung zu erzielen.

Die Detektei Reimann ist spezialisiert auf bundesweite und internationale Ermittlungen, Recherchen und Aufklärungsarbeit für den Privat- und den Wirtschaftsbereich. Als Nachfolgeunternehmen der Detektei AC, die vor über 40 Jahren gegründet wurde, bietet die Detektei Reimann seit nunmehr 20 Jahren ein breites Leistungsportfolio an verschiedenen Ermittlungsdiensten an. Die langjährige Erfahrung sowie das bestehende Ermittlungsnetzwerk verschafft Mandaten die Sicherheit, dass ihr Anliegen – egal ob privater oder beruflicher Natur – mit äußerster Diskretion und Sorgfalt behandelt wird. Unter Einsatz modernster Technik und erprobter Ermittlungsmethoden gelingt es der Detektei, im besten Sinne ihrer Mandanten zu agieren.

Ermittlungen im Wirtschaftsbereich

Durch Betrug, unerlaubte Handlungen oder Erschleichung von Lohnfortzahlungen durch Vorspielen falscher Tatsachen entstehen bundesweit für Unternehmen jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Um sich davor zu schützen und kriminelles oder schädigendes Verhalten von Mitarbeitenden aufzudecken, ist eine Detektei häufig unerlässlich. Ein erfahrener Detektiv kann die in Verdacht stehende Person überprüfen und Beweise vorlegen, um die eindeutige Klärung des Sachverhalts herbeizuführen.

Wenn man ein Unternehmen führt oder Mitarbeiter in anspruchsvollen Funktionen beschäftigt, ist das Bedürfnis naheliegend, Informationen über die Mitarbeiter einzuholen und die Angaben zu ihrem beruflichen Werdegang überprüfen zu lassen.

Mitarbeiter, die Betrug, Diebstahl, Wirtschaftsspionage und Verstöße gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen begehen, sind perfekte Beispiele für Bereiche, in denen ein Detektiv ermitteln und Unternehmen Sicherheit geben kann. Die Detektei Reimann bietet Überwachungsdienste für Mitarbeiter an, die im Verdacht stehen, Firmenequipment zu veruntreuen, Unternehmenseigentum zu stehlen, Dienstleistungen zu verschenken oder in geschäftsschädigende Aktivitäten verwickelt zu sein.

Eine weitere Situation, in der ein Detektiv helfen kann, ist der Fall, dass ein neues Unternehmen gegründet werden soll. Besonders wenn man eine Geschäftsbeziehung zu einer relativ unbekannten Person einzugehen plant, ist es sinnvoll, deren Geschichte und Referenzen zu überprüfen, bevor finanzielle und persönliche Risiken eingegangen werden. Ein Detektiv der Detektei Reimann kann einen Hintergrundcheck durchführen und umfassende Informationen liefern, bevor man eine endgültige Entscheidung trifft.

In ähnlicher Weise kann ein Detektiv nützlich sein, um Informationen über eine Investition zu verifizieren. Wenn man erwägt, in ein Unternehmen, eine Organisation oder ein Start-Up zu investieren, sollten man sich vergewissern, dass das betreffende Unternehmen, die Gruppe oder die Einzelperson völlig integer ist. Ein Detektiv kann die notwendigen Informationen recherchieren, damit man eine fundierte Entscheidung treffen kann.

Die Detektei Reimann ist ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn Sie eine diskrete und seriöse Privat- oder Wirtschaftsdetektei benötigen.Wir gewährleisten dabei absolute Diskretion und Entschlossenheit gegenüber unseren Mandanten. Durch unsere langjährige Erfahrung und unserem bestehenden Ermittlungsnetzwerk liefern wir gerichtsverwertbare Ermittlungsergebnisse.

