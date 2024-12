Pro-Level Direct Drive Racing mit Cooler Master x Simucube

Cooler Master und Simucube stellen gemeinsam die Simucube 2 Pro vor. Eine neue Direct Drive Force Feedback Wheeelbase: Spüre die Straße wie nie zuvor mit einem Drehmoment und Feedback auf Profi-Niveau.

In der Welt der Rennsimulation zählt jede Millisekunde. Intensität, Präzision und Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden machen die Champions aus, und die Technologie hinter dem Lenkrad ist ebenso entscheidend wie das Können des Rennfahrers.

Heute haben sich Cooler Master, einer der weltweit führenden Anbieter von innovativer Gaming-Hardware und Tech-Lifestyle-Produkten, und Simucube, ein Pionier im Bereich der Rennsimulation und bekannt für seine erstklassige Force-Feedback-Technologie, zusammengetan, um den Cooler Master x Simucube 2 Pro vorzustellen.

Hol dir echtes Rennfahrer-Feedback nach Hause!

Der Cooler Master x Simucube 2 Pro ist nicht einfach nur Hardware: Er bietet das gleiche detaillierte Feedback, auf das sich professionelle Rennfahrer verlassen.

Stell Dir vor, Du bist in der letzten Runde eines spannenden Rennens, jede Kurve und jede Bodenwelle der Strecke wird mit kompromissloser Präzision an Deine Hände weitergegeben. Der drehmomentstarke, bürstenlose Motor sorgt dafür, dass der Fahrer jede feine Struktur, jeden Gangwechsel, jede Gewichtsverlagerung in engen Kurven und sogar die Anzeichen nachlassender Reifenhaftung spürt. Diese Nuancen verwandeln eine simulierte Fahrt in die aufregende Realität des Rennsports.

In Kombination mit dem DynX-Rig von Cooler Master, das sich an verschiedene Fahrzeugpositionen anpassen lässt, und den True Drive Paddock-Profilen von Simucube erhalten Rennfahrer einstellbare, realistische Fahrzeug-Setups, die jedes Heim-Rig wie ein echtes Rennwagen-Cockpit aussehen lassen.

Entwickelt für Rennfahrer, die das Beste verlangen

Diese Direct Drive Force Feedback Wheeelbase wurde für Rennfahrer entwickelt, die nur das Beste wollen. Das ultimative Werkzeug, um die Grenzen der Leistung zu verschieben und stellt eine kraftvolle Verschmelzung von Cooler Masters Engagement für hochwertige Handwerkskunst und Simucubes legendärer Expertise für realistisches Feedback dar.

Simucubes True Drive Paddock bietet eine Online-Bibliothek mit Profilen, die das einzigartige Handling und Fahrgefühl verschiedener Fahrzeuge in beliebten Rennsimulationen nachbilden. Über das Netzwerk von Cooler Master ist es möglich, noch mehr realistische Profile von Rennfahrern zu Rennfahrern weltweit zu übertragen. Sobald Sie ein Profil geladen haben, können Sie die volle Kontrolle übernehmen und es zu Ihrem eigenen machen.

„Cooler Master und Simucube haben eine gemeinsame Vision: die Grenzen zwischen virtuellem und realem Rennsport zu verwischen“, sagt Pierre-Lou Bogros, IMX Business Developer bei Cooler Master. „Mit Simucube wollen wir etwas Außergewöhnliches im Bereich Simracing schaffen, und der erste Schritt für Cooler Master war es, mit den besten Produkten und den besten Leuten zusammenzuarbeiten. Der SC2 Pro ist bereits ein legendäres Produkt und es geht nicht nur um technische Daten und Haltbarkeit, sondern um unsere gemeinsame Vision, Leidenschaft und die Schaffung einer echten Verbindung zum Rennsport. Der Simucube 2 Pro war die beste Ergänzung zu unserem High-End Dyn X Chassis.“

Hauptmerkmale und Highlights

Leistungsstarker bürstenloser Motor: Der Direktantriebsmotor mit hohem Drehmoment sorgt für eine gleichmäßige, sanfte Rückmeldung, so dass der Fahrer das Gefühl für die Straße behält. Naturgetreues Force-Feedback: Die fortschrittliche Force-Feedback-Technologie reflektiert Straßenbeschaffenheit, Kurven und sogar Änderungen der Reifenhaftung und liefert nahezu sofortiges Feedback für präzise Kontrolle. Maßgeschneiderte Fahrerprofile: Das True Drive Paddock von Simucube bietet authentische Profile, die jedes Rennen einzigartig machen und das Fahrverhalten an verschiedene Fahrzeugtypen anpassen. Auf Langlebigkeit ausgelegt: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die jahrelange, intensive Renneinsätze überstehen. Ständige Software-Updates verbessern das Spielerlebnis. Einfache Integration: Kompatibel mit führender Rennsimulationssoftware und -plattformen.

Eine Partnerschaft im Zeichen der Innovation

Die Zusammenarbeit zwischen Cooler Master und Simucube ist mehr als nur eine Partnerschaft, sie ist eine Mischung aus Innovation und Know-how.

Während der Simucube SC2 Pro bereits seit einiger Zeit auf dem Markt ist, stellt Cooler Master seine Marke zur Verfügung, um ein breiteres Publikum zu erreichen und die Premium-Positionierung des Produkts im Bereich Gaming und Rennsimulation zu stärken. Gemeinsam wollen sie nicht nur ein Gerät anbieten, sondern ein komplettes Immersionserlebnis, das Simracing zu etwas außergewöhnlich Realitätsnahem macht.

„Als Cooler Master an uns herantrat, erkannten wir die einmalige Gelegenheit, unsere Technologie mit einer größeren Reichweite und globalen Präsenz auszustatten und unsere Anstrengungen zu bündeln, um weitere bahnbrechende Technologien in den Rennsimulator zu bringen“, sagte Pekka Mäki-Kuutti, Business Development Director bei Simucube. „Der Beginn dieser Reise ist das Co-Branding unserer Wheelbase, die den echten Nervenkitzel des Rennsports direkt in die Wohnzimmer auf der ganzen Welt bringt.“

Verfügbarkeit

Ab sofort können sich Rennfahrerinnen und Rennfahrer den Realismus des professionellen Rennsports mit dem Cooler Master x Simucube 2 Pro nach Hause holen, der auf der Direct-to-Consumer-Plattform von Cooler Master ( Link [ https://www.coolermaster.com/en-eu/products/cooler-master-x-simucube-2-pro/] ) und bei ausgewählten Händlern zu einem Verkaufspreis von 1.199 EUR + Mehrwertsteuer erhältlich ist.

Dieses Premium-Produkt bietet die beste Verbindung zur Rennstrecke, die man von zu Hause aus haben kann, mit reaktionsschnellem Echtzeit-Feedback, das von Sim-Racern bestätigt wurde.

Über Simucube

Simucube ist eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Finnlands, das die leistungsstärksten und präzisesten Rennsimulationsgeräte für die höchsten Standards im Motorsport und Sim-Racing entwickelt. Mit Radständen, Pedalen und Lenkrädern, die von Top-Sim-Racern, E-Sport- und Motorsport-Athleten gleichermaßen genutzt werden, treibt die Technologie von Simucube die globale Sim-Racing-Industrie voran. Für weitere Informationen besuchen Sie simucube.com [ https://simucube.com/], treten Sie der Simucube Community bei Discord [ https://discord.gg/simucube] bei und folgen Sie Simucube auf Instagram [ https://instagram.com/simucube], Facebook [ https://www.facebook.com/simucube] und YouTube [ https://www.youtube.com/c/SIMUCUBE].

Cooler Master ist ein weltweit tätiger Hersteller von Computerkomponenten mit Sitz in Taipei. Das Unternehmen produziert seit über 20 Jahren innovative Produkte, die wegweisend für die gesamte Branche sind. Unser Antrieb ist die Leidenschaft für die Dinge, die den Zusammenbau eines PCs zu einer so einzigartigen und positiven Erfahrung machen. Unsere nachhaltige Vision ist es, Design, Konstruktion und Anwendung von Personal Computern immer wieder neu zu erfinden. Wir von Cooler Master sind entschlossen, unseren Kunden und Fans das Nonplusultra in Sachen Auswahl und Flexibilität zu bieten. In der Vergangenheit haben wir das immer wieder unter Beweis gestellt, z. B. seinerzeit durch die Einführung des weltweit ersten PC-Gehäuses aus Aluminium und zuletzt durch den zukunftsweisenden Übergang zum modularen Format. Weitere Informationen über Cooler Master finden Sie unter www.coolermaster.de

