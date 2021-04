Pro und Contra Sondenreparatur

Was spricht für und was gegen eine Sondenreparatur vom Medizindienstleister?

Für Patientinnen und Patienten unsichtbar läuft im Hintergrund einer gut funktionierenden Praxis oder Klinik ein in sich abgestimmtes Praxismanagement ab. Teil dieses Managements ist die Instandhaltung medizinischer Geräte. Werden Standard Sonden, 3D- und 4D- Sonden sowie TEE- Sonden genutzt, entstehen zwangsläufig Gebrauchsspuren durch Gebrauch und Abnutzung. Die Sonden müssen daher regelmäßig ausgetauscht oder eine Reparatur beauftragt werden. Was spricht für und was gegen eine Sondenreparatur bei einem Medizintechnikunternehmen wie Medi-Manage Innovation?

Das Für und Wider einer Sondenreparatur

Medizinische Hochleistungsgeräte sind beim Kauf enorme Kostenfaktoren für medizinische Einrichtungen. Gleichzeitig sind sie für die Diagnostik unverzichtbar. Beide Fakten führen zu den stärksten Argumenten für Sondenreparaturen. Wer Sonden nutzt, bis diese defektbedingt ausfallen und sich für den Neukauf entscheidet, gibt erneut den vollen Einkaufspreis aus. Zusätzlich vergehen nicht selten mehrere Tage, bis die neuen Geräte einsatzbereit sind. Es entstehen teure Ausfallzeiten, die der Praxis wirtschaftlich schaden.

Eine Sondenreparatur über den Medizintechnik Dienstleister Medi-Manage Innovation ist günstiger. Oft können mindestens 15 Prozent im Vergleich zum Kauf neuer Sonden gespart werden. Im Detail entscheiden die notwendigen Arbeitsschritte über den Reparaturpreis.

Die Ausfallzeiten werden deutlich reduziert, da Medi-Manage Innovation einen Full Service bietet. In über 90 Prozent der Fälle kann binnen 48 Stunden ein Mietgerät gestellt werden. Während die Sondenreparatur stattfindet, kann die Diagnostik vor Ort folglich weitergehen.

Und was spricht gegen Sondenreparaturen? Ein Argument kritischer Stimmen ist der vermeintliche Aufwand der Kommunikation. Ein Neukauf sei schneller getätigt. Es müsse weniger mit dem Verkäufer abgestimmt werden. Doch ein kompetenter medizin technischer Servicepartner entkräftet diesen Einwand durch Effizienz schnell.

Sondenreparatur mit ISO zertifizierten Technikpartnern

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation ist seit fast 20 Jahren am Markt etabliert und hat ein deutschlandweites Netzwerk aufgebaut. Jede Sondenreparatur wird von ISO zertifizierten Technikern durchgeführt. Alle Werkstätten erfüllen die Norm ISO 9001 beziehungsweise ISO 13485. Gut zu wissen: Werden im Zuge der Fehlerdiagnose am Gerät gravierende Defekte festgestellt, bei denen sich eine Sondenreparatur nicht lohnt, wird dies transparent kommuniziert und im Kostenvoranschlag dargestellt.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

