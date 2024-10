Proaktiver Schutz für Prominente: Mit GlobalBlock und GlobalBlock+ die digitale Identität sichern!

Für Prominente und Personen des öffentlichen Lebens ist es heutzutage wichtiger denn je, ihren Namen und ihre Marke online zu schützen. Die Gefahr, dass Dritte den Namen von Prominenten als Domain registrieren und missbräuchlich nutzen, stellt ein erhebliches Risiko dar. Hier kommen GlobalBlock und GlobalBlock+ ins Spiel – zwei innovative Dienste, die genau dieses Problem adressieren.

Mit modernster Technologie verhindern GlobalBlock und GlobalBlock+, dass Dritte den Namen von Prominenten unter verschiedenen Domainendungen registrieren können. Diese Dienste bieten so einen wirkungsvollen Schutz vor Domainmissbrauch und sichern die Online-Identität der betroffenen Personen.

GlobalBlock: Schutz vor unerwünschten Domain-Registrierungen

GlobalBlock bietet Prominenten und öffentlichen Persönlichkeiten eine Lösung, um sicherzustellen, dass ihr Name nicht unautorisiert als Domain genutzt wird. Statt nachträglich gegen registrierte Domains vorzugehen, verhindert GlobalBlock proaktiv die Registrierung durch Dritte. Mit einer fortschrittlichen Technologie blockiert der Dienst über 600 Domainendungen – international wie national – und schützt so die digitale Identität der Betroffenen umfassend.

Die wichtigsten Vorteile von GlobalBlock:

Umfassender Schutz über mehr als 600 Domainendungen: GlobalBlock blockiert die Registrierung von Domainnamen mit dem Kundennamen weltweit.

Proaktive Prävention: GlobalBlock verhindert unerwünschte Registrierungen, bevor sie überhaupt erfolgen.

Einfach und effizient: Der Kunde muss sich nicht selbst um einzelne Domainanfragen kümmern – GlobalBlock übernimmt die gesamte Sicherung.

Mit GlobalBlock können Prominente und Führungskräfte sicher sein, dass ihr Name nicht für unautorisierte oder potenziell schädliche Zwecke genutzt wird.

GlobalBlock+: Erweiterter Schutz für Namensvarianten und alternative Schreibweisen

Für Prominente und öffentliche Persönlichkeiten, deren Namen häufig in verschiedenen Schreibweisen auftauchen, bietet GlobalBlock+ eine zusätzliche Schutzebene. Dieser Service blockiert nicht nur die exakte Namensform, sondern auch Varianten und ähnliche Schreibweisen. So bleibt der Name oder die Marke auch vor Tippfehlern, alternativen Schreibweisen und Abkürzungen sicher.

Erweiterte Funktionen von GlobalBlock+:

Schutz für Namensvarianten und Schreibweisen: GlobalBlock+ verhindert auch die Registrierung leicht abgewandelter Namensformen.

Erweiterter Domain-Blockierungsdienst: Der Dienst schützt über 600 Domainendungen, sodass auch kreative Schreibweisen blockiert bleiben.

Rundum-Schutz für die Online-Identität: GlobalBlock+ sichert die digitale Identität der Kunden in allen erdenklichen Namensformen und bietet so ein Höchstmaß an Sicherheit.

Für wen sind GlobalBlock und GlobalBlock+ geeignet?

Diese Dienste sind besonders wertvoll für:

– Prominente und Künstler: Personen, deren Namen einen hohen Wiedererkennungswert haben oder markenrechtlich geschützt sind.

– CEOs, Führungskräfte und Unternehmer: Menschen, die sicherstellen möchten, dass ihr Name nicht für unautorisierte Zwecke genutzt wird und die Integrität ihrer Marke geschützt bleibt.

– Politiker und Personen des öffentlichen Lebens: Persönlichkeiten, deren Name für die öffentliche Wahrnehmung wichtig ist und die unerwünschte Verknüpfungen vermeiden möchten.

GlobalBlock und GlobalBlock+ bieten eine effektive Lösung für diejenigen, die ihre digitale Identität proaktiv sichern möchten. Während GlobalBlock den Namen in seiner exakten Form über 600 Domainendungen blockiert, geht GlobalBlock+ noch einen Schritt weiter und schützt auch Varianten und alternative Schreibweisen.

In einer Zeit, in der Domainmissbrauch zu einem wachsenden Problem wird, gewährleisten diese beiden Dienste, dass die Namen prominenter und öffentlicher Personen nicht für zweifelhafte oder unautorisierte Zwecke missbraucht werden können.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/globalblock.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/globalblocks.html (English)

