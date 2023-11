Productronica 2023: Panasonic erweckt autonome Fabriken mit NPM G-Serie zum Leben

Panasonic demonstriert die Echtzeitfähigkeiten des SMT-Produktionssystems der NPM G-Serie

München, DE. 14. November 2023 – Auf der Productronica 2023 präsentiert Panasonic Factory Solutions Europe sein integriertes Angebot an SMT-Produktionssystemen. Besucher können vor Ort unter anderem die NPM G-Serie in Aktion erleben. Diese neueste Serie kombiniert KI und Automatisierung, um durch kontinuierliche, autonome Updates sofort auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage der Kunden reagieren zu können. Sie bietet Flexibilität und anpassbare Optionen, um Produktionsanforderungen zu erfüllen und autonome Fabriken Wirklichkeit werden zu lassen.

Da die Herausforderungen in der Lieferkette weiterhin ein großes Problem für Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt sind, müssen Montagelinien zu jeder Tageszeit auf plötzliche Veränderungen reagieren können. Panasonic nutzt seine Expertise in den Bereichen Edge Devices, Sensorik und Robotik, um Technologien für die Fabrikautomatisierung zu entwickeln, die die Effizienz steigern und die Lieferkette optimieren.

Auf der Productronica 2023 stellt das Unternehmen die NPM G-Serie als eine neue Plattform vor, die vier Technologien in einem einzigen Angebot vereint. Dies minimiert die Abhängigkeit von der traditionellen 5M-Methode (Mensch, Maschine, Material, Methode, Messung), die an vielen Produktionsstandorten immer noch der Standard ist. Die NPM G-Serie umfasst:

– NPM-GP/L Siebdruckmaschine mit automatischen Druckprozessfunktionen, die Änderungen an der Produktionslinie automatisch durchführen kann

– Modularer Bestücker NPM-GH mit branchenführender Montagegenauigkeit

– Auto Setting Feeder (ASF) für die automatische Zuführung von Montagekomponenten, eine Branchenneuheit. Der ASF kann die Abdeckung von oberflächenmontierten Bauteilbändern mit einer Breite von 4 mm bis 104 mm automatisch abziehen.

– Das APC-5M-System für Adaptive Process Control (APC) überwacht die korrekte Platzierung von Bauteilen anhand der Lötdruckposition. Im Fall einer Fehlausrichtung gibt es eine Rückmeldung an den Schablonendrucker.

Als Teil der NPM G-Serie erkennt der APC-5M sowohl 5M-Schwankungen als auch Linienänderungen in Echtzeit. So gewährleistet er eine qualitativ hochwertige Produktion und einen stabilen Betrieb, der einen reibungslosen Produktionsprozess ohne Ausfallzeiten sicherstellt. Unterstützt durch KI, verbessert und spezifiziert das Steuerungssystem die Erkennung und Rückmeldung nach jedem Produktionsprozess.

Die NPM G-Serie, die Panasonic auf der Productronica vorstellt, unterstützt Kunden dabei, einen wichtigen Schritt in Richtung 24-Stunden-Fertigung zu machen. Die Serie ermöglicht es ihnen, schnell und effizient auf schwankende Angebots- und Nachfrageänderungen der Kunden zu reagieren und die Betriebszeit durch vorausschauende Wartungsplanung aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Productronica 2023 bei Panasonic Factory Solutions Europe in Halle A3, Stand 177 oder unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/factory-solutions

Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Marketing Europe GmbH

Doris Ucal

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 894 535 410 22



http://connect.panasonic.eu

Pressekontakt

FInk&Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116



https://www.ffpr.de