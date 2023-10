Productronica 2023: Panasonic stellt den nächsten Schritt auf dem Weg zur autonomen Fabrik vor

Auf der Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronikprodukten stellt Panasonic die Echtzeitfunktionen seines Produktionsprozesskontrollsystems APC-5M vor.

München, DE. 30. Oktober 2023 – Panasonic Factory Solutions Europe präsentiert auf der Productronica 2023 seine neueste Technologie. Sie ermöglicht Herstellern von Surface Mounted Technology (SMT), den nächsten Schritt in Richtung autonomer Fabriken zu gehen.

Viele Produktionsstätten sind immer noch in einem hohen Grad vom Wissen und der Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter abhängig – es gilt Variationen in den 5M-s (Mensch, Maschine, Material, Methode, Messung) zu regulieren. Besucher der Messe erleben, wie das APC (Adaptive Process Control)-5M-System für die 5M-Prozesssteuerung von Panasonic diese für die Fertigung wichtigen Elemente automatisiert.

APC-5M erkennt 5M-Abweichungen vom Optimum sowie Linienänderungen in Echtzeit und korrigiert diese automatisiert um einen reibungslosen Produktionsablauf ohne Ausfallzeiten zu unterstützen. Mit der Lösung wird der gesamte Produktionsprozess der Linie sowie einzelne Maschinen durch Feed-Forward- und Feed-Back-Kommunikation in einem Closed-Loop-System überwacht. Unterstützt durch KI, verbessert und spezifiziert das Steuerungssystem die Erkennung und Rückmeldung nach jedem Produktionsprozess. Mit jedem analysierten Datenelement wird der APC-5M von Panasonic bei der Diagnose und Lösung von Problemen immer präziser. Er wird so zu einem wertvollen Werkzeug, das die Effizienz, die Produktionsverfügbarkeit und die zunehmende Digitalisierung der Fabriken verbessert.

Neben dem APC-5M-System wird Panasonic auch seine neue Plattform, die NPM G-Serie vorstellen. Die integrierte Reihe von SMT-Produktionssystemen reagiert durch kontinuierliche, autonome Aktualisierungen in Echtzeit auf Veränderungen in der Produktion. Dazu gehören der Auto Setting Feeder (ASF) für die Splicestellenlose Bauteilezuführung, der Schablonendrucker NPM-GP/L und die Bestückungsmaschine NPM-GH, mit denen Kunden individuelle, flexible, effiziente und wirtschaftliche Produktionslinien einrichten können.

Die auf der Productronica vorgestellten SMT- und THT-Lösungen von Panasonic unterstützen Kunden dabei, einen bedeutenden Schritt in vollständig autonomer Fertigung zu machen. Sie ermöglichen es ihnen, schnell und effizient auf schwankende Angebots- und Nachfrageänderungen zu reagieren sowie die Betriebszeit durch vorausschauende Wartungsplanung aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Productronica 2023 bei Panasonic Factory Solutions Europe in Halle A3, Stand 177 oder unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/factory-solutions.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

– Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

– Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

– Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/gobal

