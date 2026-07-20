Produkte aus Aluminium – individuell und rückverfolgbar

REA zeigt auf der ALUMINIUM 2026 seine Lösungen für die normgerechte und prozesssichere Kennzeichnung

Mühltal, 20. Juli 2026 – Aluminium ist vielseitig einsetzbar und vollständig recycelbar. Steigende Energiepreise, wachsender Wettbewerb und strengere Regulatorik erhöhen jedoch den Druck auf die Hersteller. Digitalisierung und Automatisierung können entlasten. Sie verlangen aber verlässlich aufgebrachte Informationen – wie auch die zunehmend geforderte Rückverfolgbarkeit. Auf der ALUMINIUM 2026 zeigt der Spezialist REA Elektronik seine Lösung für die wirtschaftliche, normgerechte, prozess- und zukunftssichere Kennzeichnung entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette.

Allein der Digitale Produktpass (DPP) bedeutet neue Pflichten für Hersteller: Wer Waren aus Aluminium in der EU verkaufen möchte, muss ab 2030 allen Produkten eine digitale Identität geben und ihre Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Rückverfolgbarkeit sicherstellen. Ein aufgebrachter Code soll dafür Links zu digitalen Datensätzen mit zusätzlichen Informationen bereitstellen. Die Herausforderung: Auch unter den anspruchsvollen Bedingungen der Aluminiumproduktion muss er verlässlich appliziert werden und anschließend über die gesamte Lebensdauer des Produkts lesbar bleiben. Hand in Hand mit der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung der Fertigung entwickelt sich die Kennzeichnung von einer reinen Produktionsaufgabe zu einem wichtigen Bestandteil digitalisierter Herstellungsprozesse.

REA bietet mit seinen integrierten Systemen für die industrielle Kennzeichnung und Codeprüfung höchste Prozesssicherheit: Sie vermeiden Produktionsstillstände, sorgen durch kontrollierte Codequalität für weniger Ausschuss und tragen damit zur Senkung der Kennzeichnungskosten bei. Auf der ALUMINIUM 2026 zeigt der Spezialist aus Südhessen, welche Technologie und Innovation sich für welche Anwendung empfiehlt.

Tinte und Laser für eindeutige Identität

Großformatige Kennzeichnungen bringen der REA JET DOD und die REA JET ST Signiersysteme verlässlich auf Aluminiumprofile, Aluminiumbarren, Bleche und Coils: Materialbezeichnungen, Chargennummern, Logos und vor allem 2D-Codes. Neue Maßstäbe setzt der neue Elektro-Signierblock REA JET ST SRE-10 in der Welt der industriellen Kennzeichnung. Seine elektrisch angesteuerten Signierköpfe gewährleisten präzise Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten und erzeugen eine sehr große, gut lesbare Beschriftung mit einer Höhe von bis zu 206 Millimeter. Damit eignet sich der REA JET ST SRE-10 besonders gut für die Inline-Beschriftung an schnellen Produktionslinien von Rohren in der Aluminiumindustrie – bei Bedarf auch mit Heißsignierfarben, die Temperaturen bis 1.100 Grad Celsius standhalten, und glühfesten Farben für Temperaturen bis 650 Grad Celsius.

Hersteller von Aluminiumprofilen werden sich für die Nass-in-nass-Technologie des REA JET HR Tintenstrahldruckers interessieren: Bei dem Verfahren werden mehrere Farben direkt nacheinander aufgetragen, ohne dass dazwischen eine Trocknungszeit erforderlich ist. In nur einem Arbeitsschritt werden der Farbspiegel und Texte, Codes oder andere wichtige Informationen in hoher Auflösung kontrastreich und mit ausgezeichneter Lesbarkeit gedruckt. Gemeinsam trocknen sie so schnell, dass die Produktionsleistung nicht beeinträchtigt wird – und Etiketten, die nicht halten, gehören der Vergangenheit an.

Unverlierbar kennzeichnet das Lasergraviersystem REA LASER HD Bauteile aus Aluminium, etwa für die Automobilindustrie oder andere Branchen mit hohen Sicherheitsstandards. Klarschrift, Data Matrix Codes oder Seriennummern bringt der Hochleistungsfaserlaser mit bis zu 500W per Tiefengravur präzise und dauerhaft ins Material ein.

Für die Laserbeschriftung in Serie und den Einsatz auch in beengten Produktionslinien eignet sich die Laserkabine REA LASER LC 400. Ihr Beschriftungslaser REA LASER FL Faserlaser wurde speziell für die Kennzeichnung von Metallen wie Aluminium entwickelt.

REA Elektronik bietet seinen Kunden Beratung, Integration und Service aus einer Hand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und produziert der Komplettanbieter für Kennzeichnung und Verifikation sämtliche Komponenten und Systeme in Deutschland.

Besuchen Sie REA Elektronik vom 6. bis 8. Oktober auf der ALUMINIUM 2026 auf dem Messegelände Düsseldorf: Halle 5, Stand 5B01.

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

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