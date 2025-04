Produktneuheiten: Carolinen bringt zwei naturtrübe Limonaden im hochwertigen Glas-Mehrweg-Look

Bielefeld, 29. April 2025 – Seit dem vergangenen Jahr setzt das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG bei Glas-Mehrwegflaschen auf hochwertige Marken-Gebinde – und das mit großem Erfolg. Deshalb gehen nun mit Naturtrübe Orange und Naturtrübe Zitrone auch zwei brandneue Limonaden in der 0,75-Liter Glas-Mehrwegflasche an den Start. Mit sechs Prozent Fruchtgehalt löschen die feinperligen Erfrischungen den Durst mit etwas Kohlensäure, prickeln aber nicht so stark wie die üblichen klassischen Limonaden.

Die neuen naturtrüben Limonaden punkten dabei mit dem Geschmack vollreifer Zitronen und Orangen sowie einer tollen Balance aus Frucht und Süße. Fein abgestimmt mit natürlichem Mineralwasser aus den Tiefen des Teutoburger Waldes und nur leicht perlender Kohlensäure sind sie die ideale Erfrischung für den Genuss zu Hause, die man auch gerne mit Freunden und Bekannten teilt. Abgefüllt werden beide Limonaden in der hochwertigen 0,75-Liter Carolinen-Glasmehrwegflasche, die in der Markenkiste zu 12 Flaschen angeboten werden. Der praktische Mitteltragegriff bietet dem Konsumenten dabei optimalen Tragekomfort beim Transport nach Hause.

Saskia Huneke, Marketingleiterin von Carolinen, hebt hervor: „Das 2024 eingeführte Carolinen Glasgebinde hat sich sehr erfolgreich am Markt in Ostwestfalen und darüber hinaus etabliert, sodass wir nun unser Portfolio im Süßgetränkebereich mit der neuen Limonadenrange erweitern. Der Launch wird ab Juli von einer reichweitenstarken 360 Grad-Kampagne unterstützt, sprich es wird in der Region Großflächenplakate, Ganzsäulen, Funkspots, Digitale Medien und Addressable TV geben.“

Hochwertige Markengebinde

Sowohl in der Formensprache des strahlendblauen Kastens wie auf der mit prägnantem Carolinen C geprägten Flasche findet sich die aus dem Markenlogo vertraute Carolinen-Welle und andere Referenzen an die Natur wieder. Die insgesamt als Erstausstattung beschafften sechs Millionen Flaschen und 500.000 Kästen stammen dabei aus rein regionaler Produktion und bestechen mit vielen praktischen Details wie z. B. rutschsicherer Glas-Reliefprägung und Mitteltragegriff, die ihr Handling im Alltag mühelos machen. Zudem sind die neuen Kästen stabiler und besser stapelbar, ob zuhause oder beim Transport. Die Flaschen und dazugehörigen Kisten sorgen bei Herstellung und Transport für eine Einsparung von rund 10 Prozent CO2 gegenüber den vorherigen Glasflaschen.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

