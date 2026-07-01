Prof. Dr. Miriam Meckel erhält den Deutschen Rednerpreis des Speaker-Verbandes

Feierliche Preisverleihung mit Laudatio von Susan Link am 12.09. auf der GSA Convention in Ingolstadt

(München/Ingolstadt) Der Deutsche Rednerverband (German Speakers Association, GSA) verleiht im 21. Jahr seines Bestehens den renommierten Deutschen Rednerpreis an die Publizistin, Professorin und Unternehmerin Prof. Dr. Miriam Meckel.

Die Jury des renommierten Preises setzt sich zusammen aus den amtierenden und ehemaligen Präsidentinnen und Präsidenten der GSA. Sie haben sich auf Prof. Meckel verständigt, weil sie „wie kaum eine andere Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum Wissenschaft, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander verbindet. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört sie zu den prägenden Stimmen der öffentlichen Debatte über Kommunikation, Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandel: als Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen, ehemalige Staatssekretärin für Europa, Internationales und Medien beim Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, frühere Chef-redakteurin und Herausgeberin der WirtschaftsWoche sowie Mitgründerin der Weiterbildungsplattform ada.

„Miriam Meckel weist eine beachtliche Rollenvielfalt auf. Sie ist Journalistin und Chefredakteurin, Autorin und Vortragsrednerin, Wissenschaftlerin, Politikerin, Medienmacherin, Unternehmerin und Expertin für digitale Transformation. Und sie spricht nicht nur über Zukunft, sondern gestaltet sie stets aktiv mit in all diesen unterschiedlichen Rollen“, ergänzt Prof. Dr. Volker Römermann, CSP, Vorsitzender des Gremiums Deutscher Rednerpreis. Und weiter: „Mit der Buchveröffentlichung „Brief an mein Leben“, in dem sie ihren Burnout thematisiert, bricht sie ein zu oft und zu Unrecht schamgeprägtes Tabu und stößt eine gesellschaftliche Debatte an. Vermutlich hat noch nie jemand, der so auf das Reden und Kommunizieren spezialisiert ist, dermaßen offen über eine Abkehr von seinen Leistungsidealen und das eigene Verstummen gesprochen. Ihr jüngstes Buch „Alles überall auf einmal: Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können“, schaffte es in die Spiegel-Bestsellerliste und reißt zudem das inhaltliche Spektrum ihrer viel gelobten Vorträge an. Es ist bemerkenswert, wie Prof. Meckel ihre Expertise in Themen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, Ethik, technologischen Risiken oder politischer Kommunikation wissenschaftlich fundiert und zugleich praxisnah zu vermitteln weiß“, so Prof. Römermann.

Die feierliche Preisverleihung findet am 12. September 2026 im Congress Centrum Ingolstadt statt. Beim Abendevent im Rahmen des Jahreskongresses der German Speakers Association ist die Übergabe des DRP stets der erste Höhepunkt der Gala, die dieses Mal vom Journalisten und Eventhost Hannes Hoch moderiert wird. Die Laudatio auf Miriam Meckel hält die renommierte Journalistin und TV-Moderatorin Susan Link (u. a. WDR „Kölner Treff“, ARD „Presseclub“, ARD „Morgenmagazin“). https://germanspeakers.org/awards/deutscher-rednerpreis/

Die German Speakers Association e.V. (GSA) ist Europas führender Berufsverband für Speaking. Mehr als 700 Mitglieder in den Bereichen Vortrag, Präsentation, Moderation, Training und Beratung vereinen sich unter dem Dach der GSA, um ihre Speaking Skills zu entwickeln, die Auftrittsqualität zu professionalisieren und in vielfältigen Kanälen zu netzwerken. Die Community ist über die Global Speakers Federation (GSF) weltweit mit über 6.000 Profis vernetzt und ermöglicht so ihren Mitgliedern auch eine internationale Bühne. Die GSA vereint Expertinnen und Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen. www.germanspeakers.org

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