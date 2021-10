Professionelle Begleitung vom Anfang bis zum Ende des Immobilienverkaufs

Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH sind umfassend für Eigentümer da

Ob Wohnungs-, Haus-, Mehrfamilienhaus- oder Grundstücksverkauf – in jedem Fall ist für den Immobilienverkauf Expertise am regionalen Immobilienmarkt, Wissen über den Verkaufsprozess sowie Verkaufstalent erforderlich. Denn nur so kann dieser zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Die Immobilienmakler Joachim Neumann und Markus Neumann der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen bieten all diese Leistungen in ihrem Unternehmen an.

Für einen Immobilienverkauf müssen darüber hinaus zahlreiche Schritte abgewickelt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Wertermittlung, die Auswahl der Kaufinteressenten, die Durchführung der Besichtigungstermine sowie die Verkaufsverhandlungen. “Möchten Eigentümer ihre Immobilie zu einem angemessenen Preis verkaufen, sollten sie auch all diese Schritte selbst durchführen oder damit einen professionellen Makler beauftragen”, rät Markus Neumann, “dadurch können sie sich jede Menge Aufwand, Stress und Zeit ersparen”.

Ein weiterer Vorteil beim Immobilienverkauf mit Maklern ist, dass diese ihn rechtsgültig abwickeln. “Wir kennen uns aus mit der Vertragsgestaltung, begleiten Eigentümer zum Notartermin, bei dem noch letzte Änderungen am Kaufvertrag möglich sind, und stellen die reibungslose Objektübergabe sicher”, so Joachim Neumann. Werden all diese Schritte beachtet und beispielsweise auch Mängel am Objekt festgehalten, können spätere Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.

Gerne beraten Joachim Neumann und Markus Neumann auch in besonderen Situationen zum Immobilienverkauf – zum Beispiel bei einem Umzug, nach einer Trennung oder bei einer Immobilienerbschaft. Auf Wunsch bieten sie einen diskreten Verkauf an, sodass möglichst Wenige etwas von diesem mitbekommen.

Eigentümer, die sich von den Maklern aus Villingen-Schwenningen kostenlos und unverbindlich zum Immobilienverkauf beraten lassen möchten, erreichen diese telefonisch unter (0) 7720 / 31511 oder per E-Mail unter info@immo-neu.de.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilienmakler Villingen-Schwenningen, Makler Villingen-Schwenningen, Immobilien Dauchingen und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist “Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen” und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Im Jahr 2016 ist Loredana Masino als Sekretärin dem Unternehmen beigetreten. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

