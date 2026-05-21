Professionelle Immobilienvermarktung ohne Provision

DOERTER bietet Eigentümern alle Leistungen eines professionellen Maklers zum Festpreis – ohne prozentuale Provision auf den Verkaufspreis.

Köln, 21. Mai 2026 – Mit DOERTER (privatverkaufen.de) ist eine neue Plattform für den professionellen Privatverkauf von Immobilien gestartet. Gegründet wurde sie von Erten Dörter, der zuvor 17 Jahre als Lizenzpartner bei Engel & Völkers tätig war, mehrere Maklerstandorte im Großraum Köln aufgebaut hat und in dieser Zeit über 1.000 Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 500 Millionen Euro begleitet hat. Ende 2025 verkaufte er sein operatives Maklergeschäft und gründete DOERTER mit dem Ziel, Eigentümern dieselben professionellen Werkzeuge zugänglich zu machen, die klassische Makler bislang exklusiv eingesetzt haben.

Im Käufermarkt entscheidet die Vorbereitung

Nach Branchenerfahrung des Gründers scheitern viele Privatverkäufe oder erzielen einen deutlich niedrigeren Preis als möglich. Typische Ursachen sind eine zu optimistische Preisansetzung, lückenhafte Unterlagen, ungeprüfte Käuferbonität, schwache Vermarktungsfotos und fehlende Routine in den Abläufen. Im aktuellen Marktumfeld – höhere Finanzierungszinsen, längere Vermarktungsdauern und ausgesprochen preissensible Käufer – wirken sich diese Fehler stärker auf den erzielbaren Verkaufspreis aus als noch vor wenigen Jahren.

„Ich habe 17 Jahre lang Maklerprozesse aufgebaut und weiß genau, an welchen Stellen ein Privatverkauf typischerweise auseinanderbricht“, erklärt Erten Dörter, Gründer von DOERTER. „Eigentümer können diese Prozesse heute mit den richtigen Werkzeugen selbst professionell führen – sie brauchen aber Zugang zu denselben Daten, Vorlagen und Standards, die in einem professionellen Maklerbüro selbstverständlich sind.“

Niedrige Transaktionskosten als ökonomischer Hebel

Im aktuellen Markt entscheidet die Finanzierbarkeit zunehmend über den realisierbaren Verkaufspreis. Je niedriger die Erwerbsnebenkosten ausfallen, desto größer ist der Spielraum, den der Käufer für den eigentlichen Kaufpreis aufbringen kann. Dieser Effekt kommt im Ergebnis beiden Seiten zugute: Käufer finanzieren tragfähiger, Verkäufer können tendenziell einen besseren Kaufpreis realisieren. Mit DOERTER zahlen Eigentümer zwischen 990 und 3.990 Euro als Festpreis – unabhängig vom Verkaufspreis. Für Käufer ist der Erwerb provisionsfrei.

Drei Pakete für unterschiedliche Selbstständigkeitsgrade

Starter (990 EUR): Datenbasierte Bewertung, Expose und Vermarktungsstart – für Eigentümer mit Verkaufserfahrung

PRO (2.490 EUR): Vollständige Vermarktung inkl. Fotos, Besichtigungssteuerung und Käuferbonitätsprüfung

PREMIUM (3.990 EUR): Komplettbegleitung bis zum Notartermin

Alle Pakete arbeiten mit denselben professionellen Tools, die im klassischen Maklergeschäft eingesetzt werden. Eine kostenlose Online-Immobilienbewertung sowie eine erste Verkaufsanalyse stehen auf privatverkaufen.de zur Verfügung.

In Köln startet mit DOERTER eine neue Plattform für den professionellen Privatverkauf von Immobilien. Gründer Erten Dörter, zuvor 17 Jahre Lizenzpartner bei Engel & Völkers mit über 1.000 begleiteten Transaktionen und rund 500 Millionen Euro Gesamtvolumen, will Eigentümer im aktuell schwierigen Käufermarkt mit professionellen Werkzeugen ausstatten – zum Festpreis statt zur prozentualen Provision. Niedrige Erwerbsnebenkosten erhöhen die Finanzierbarkeit auf Käuferseite und damit den Verhandlungsspielraum für Verkäufer.

Kontakt

D&Cie Immobilien GmbH

Erten Dörter

Pilgrimstrasse 6

50672 Köln

015154744754



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