PROFI AG startet ins neue Geschäftsjahr und erweitert Vorstand

Darmstadt, 16. Mai 2023. Die PROFI AG aus Darmstadt lud am 12./13. Juni rund 300 Mitarbeiter und über 40 Vertreter ihrer strategischen Hersteller und Partner ins Lufthansa Training Center nach Seeheim-Jugenheim ein zum alljährlichen Kick-off und Start in ihr neues Geschäftsjahr, beginnend zum 1. Mai.

Das mittelständische Systemhaus konnte über ein ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 berichten und peilt in zwei Jahren einen Umsatz von mehr als 200 Mio. Euro an. „Unsere konsequente Ausrichtung als kompetenter und verlässlicher Lösungsanbieter für den Mittelstand, Konzernen und der Öffentlichen Auftraggeber in allen Belangen der Digitalisierung und der Transition in die Cloud ist ein Garant für nachhaltigen Erfolg und weiteres substanzielles Wachstum in den nächsten Jahren“, ist Lutz Hohmann, Vorstand der PROFI AG, überzeugt. Gemeinsam mit seinen strategischen Herstellern und Partnern fokussiert sich die PROFI AG auf Themen wie Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation und Cloud Transformation, darüber hinaus tragen stark wachsende Geschäftsfelder wie Anwendungsmodernisierung und -entwicklung sowie Managed Services immer mehr zum Geschäftserfolg bei.

Um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft auch personell und in der Führungsstruktur abzubilden, wurde mit Wirkung zum 1.6.2023 Piotr Staczek in den Vorstand der PROFI AG berufen. Staczek wird damit neben Lutz Hohmann die Gesamtverantwortung für das Darmstädter Systemhaus übernehmen und vornehmlich für den Vertrieb zuständig sein. Staczek wechselte erst im November 2022 von der Cancom zur PROFI und übernahm dort als Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für den Gesamtvertrieb.

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und habe in der PROFI Familie ein wirklich tolles Team vorgefunden, mit dem ich uns für die Zukunft bestens positioniert sehe“, sagt Piotr Staczek. „Mit Piotr haben wir einen erstklassigen Kandidaten für diese herausragende Position gefunden. Seit seinem Eintritt in die PROFI AG hat er entscheidende Akzente in unserem Vertrieb gesetzt und die Zusammenarbeit im Team der Geschäftsleitung nachweislich bereichert“, ergänzt Hohmann.

Weitere Informationen zur PROFI AG unter https://www.profi-ag.de

PROFI Engineering Systems AG

Die PROFI AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Als finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es seit über 35 Jahren der IT-Dienstleister für Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche. Kunden gestalten mit den PROFI-Fokusthemen schon heute ihre digitale Zukunft. Sie profitieren vom PROFI-Know-how vor allem im Kontext von Managed Service Solutions, VDI & Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Software-Entwicklung & DevOps, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattformen, Speicherlösungen und Server-Lösungen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI beschäftigt rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

