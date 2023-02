PROFI ist Top-Arbeitgeber

Zum neunten Mal von „Top Job“ für herausragende Personalarbeit ausgezeichnet

Konstanz/Darmstadt, 27. Februar 2023. Das IT-Lösungshaus PROFI Engineering Systems AG zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Ausgezeichnet wurde die PROFI vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Mitarbeitenden- und Managementbefragung. Die zeag GmbH kürt alljährlich die attraktivsten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes. Das „Top Job“-Siegel 2023 wird vom ehemaligen Vize-Kanzler Sigmar Gabriel als Schirmherr verliehen. „Arbeitgeber erster Wahl zu sein, ist eine wichtige strategische Entscheidung, wenn Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein wollen“, betont Gabriel als Schirmherr des Projekts. PROFI überzeugte unter anderem durch ein besonders gutes Mitarbeiterfeedback für Familienorientierung und Demografie.

Auch bei der neunten Teilnahme an „Top Job“ haben die 320 Mitarbeitenden des Darmstädter IT-Spezialisten PROFI Engineering Systems AG ihrem Arbeitgeber wieder ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt und dabei die gelungene Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben besonders hervorgehoben. Das hat einen guten Grund, denn die Hessen pflegen eine auf den einzelnen Menschen konzentrierte Personalpolitik, die jeden und jede einen Platz im Unternehmen finden lässt.

„Unser Motto „Wir entwickeln mehr als IT“ bezieht ausdrücklich unsere Mitarbeitenden mit ein. Denn wir arbeiten mit Menschen und nicht bloß mit Skills: Wir entwickeln PROFIs. Die „Top Job“-Befragung versetzt uns als Arbeitgeber in die Lage, die individuellen Anforderungen und Wünsche unserer PROFIs besser zu verstehen und ihnen damit jetzt und in Zukunft ihren Platz bei uns zu bieten“, so Anna Panic, Personalleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung.

PROFI Engineering Systems AG hat bereits früh auf den Trend zu einer ausgeglichenen Work-Life-Balance und hybriden Arbeitsformen reagiert. Für viele Mitarbeitende hat heute das Privatleben einen höheren Stellenwert eingenommen und darauf reagierte der Arbeitgeber unbürokratisch mit individuellen Arbeitsmodellen, die nicht nur Menschen in Betreuungssituationen durch sehr flexible Wochenarbeitszeiten und mobiles Arbeiten entlasten. Diese sehr große Flexibilität bindet nicht nur junge Menschen, sondern viele verschiedene Personen dauerhaft an das Unternehmen, das für sich in Anspruch nimmt, nicht in Quartalen, sondern in Generationen zu denken.

Die PROFI AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Als finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es seit über 35 Jahren der IT-Dienstleister für Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche. Kunden gestalten mit den PROFI-Fokusthemen schon heute ihre digitale Zukunft. Sie profitieren vom PROFI-Know-how vor allem im Kontext von Managed Service Solutions, VDI & Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Software-Entwicklung & DevOps, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattformen, Speicherlösungen und Server-Lösungen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI beschäftigt rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

