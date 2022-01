Profi-SAT-System (PSS) revolutioniert bestehende Medientechnik

Fernsehen, Streaming, Internet – und das alles zu Hause. Der Trend hat in den letzten Jahren einen starken Anstieg verzeichnet. Doch um das alles ohne Probleme genießen zu können, braucht es moderne technische Voraussetzungen. Nutzer klagen über Empfangsstörungen, einer zu geringen Senderauswahl, hohe Kosten und über die unschönen Parabol-Schirme, die auf Häuserdächern und Balkonen die Optik trüben. All das gehört längst der Vergangenheit an, weiß Experte und Unternehmer Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Glasfaser-ABC GmbH. Sein Unternehmen ist der Konkurrenz einen großen Schritt voraus und erklärt, wie das Profi-SAT-System der Gegenwart funktioniert und die Medientechnik revolutioniert.

Das Unternehmen Glasfaser-ABC hat eine Lösung entwickelt, die technisches Know-how von über 20 Jahren enthält und viele Probleme auf einmal löst. Dazu wird eine einzige Anlage, zum Beispiel auf dem Gelände eines städtischen Versorgers, wie Stadtwerke, Energieversorger oder Wohnungsgenossenschaften, aufgebaut. Diese ermöglicht es ganze Städte, 50.000 Haushalte oder mehr, mit allen TV-Programmen von bis zu 4 Satelliten zu versorgen. Möglich macht dies der Anschluss der Haushalte über Glasfaserkabel, auf denen das Fernsehen neben dem Internet bereitgestellt wird (SAT-ZFoG). Das bedeutet, dass die Haushalte keine einzelnen Parabol-Antennen mehr anbringen müssen. Die Empfangsqualität ist unübertroffen, die Kosten geringer als bei herkömmlicher Technik und das TV Signal reduziert nicht die verfügbare Internetbandbreite. Die Satellitensignale werden als lineares TV-Signal verlustfrei 100% digital in jeden Haushalt über das Glasfasernetz transportiert. Diese neuen Möglichkeiten stellen eine nie dagewesene Versorgungsmöglichkeit dar. Erste Referenzen zeigen, dass sich die Lösung der Glasfaser-ABC GmbH bereits ab nur wenigen versorgten Haushalten rentiert. Glasfaser ist die Infrastruktur der Zukunft, da es derzeit kein leistungsfähigeres Medium zur Datenübertragung gibt. Die Profi-SAT-Technik ermöglicht eine nahezu beliebig skalierbare Fernsehversorgung ohne „Zwangs-Internet“, ohne Receiver, 2. Fernbedienung oder Empfangsproblemen bei unzureichender Bandbreite.

Stadtwerke und Energieversorger können mit dieser neuen Technologie ihr Portfolio erweitern und sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern. Das bedeutet, dass der Endkunde mit den Stadtwerken und Energieversorgern einen Ansprechpartner für die gesamte Technik hat: Gas, Wasser, Strom, Internet und TV. Dabei unterstützt das Profi-SAT-System durch seine ökologische und nachhaltige Technik und ist bestens für die Anforderungen des neuen TKG gerüstet.

Die Glasfaser-ABC GmbH arbeitet mit der Wohnungswirtschaft, mit lokalen Carriern, mit Stadtwerken und mit Energieversorgern im Breitbandmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen und ist weltweit das erste Unternehmen, das diese neue technische Errungenschaft anbietet und flächendeckend ausbaut.

Das von ASTRA, Huber und Suhner/BKtel und Glasfaser-ABC neu entwickelte Profi-SAT-System ist die ideale Ergänzung für FTTH-Lösungen bei Stadtwerken, Energieversorgern und Endnutzern. https://glasfaser-abc.de/

G-ABC ist ein bundesweit tätiger NE4- und TV-Versorgungsspezialist im Mehrgeschossbau. In Allianz mit SES ASTRA und Huber und Suhner/BKtel wurde ein einzigartiges Profi-SAT-System (PSS) entwickelt, dass es der Wohnungswirtschaft, Stadtwerken, Energieversorgern und Carriern im Breitbandmarkt ermöglicht, ganze Quartiere und Regionen autark, wirtschaftlich und nachhaltig mit bestem TV zu versorgen.

