PROFI schließt Rahmenvertrag mit dem Beschaffungsamt des BMI über IBM-Infrastruktur für ITZBund

150-Millionen-Euro-Rahmenvertrag stärkt digitale Leistungsfähigkeit des Bundes

Darmstadt, 29.01.2026.

Im Rahmen einer offenen Ausschreibung zu Storage- und Server-Produkten des Herstellers IBM für das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), hat das Beschaffungsamt des BMI den Zuschlag an die PROFI Engineering Systems AG erteilt. Als zentraler IT-Dienstleister des Bundes setzt das ITZBund weiterhin auf IBM-Technologie für den Betrieb zahlreicher Applikationen.

In den kommenden zwei Jahren wird die PROFI Engineering Systems AG als Handelspartner für Storage- und Serverprodukte des Herstellers IBM und produktnahe Dienstleistungen für das ITZBund verantwortlich sein. Der Rahmenvertrag umfasst ein maximales Abrufvolumen von 150 Millionen Euro sowie die zweimalige Möglichkeit einer Verlängerungsoption für jeweils ein Jahr.

„Dieser Rahmenvertrag unterstreicht unsere Rolle als verlässlicher Dienstleister für die öffentliche Hand. Mit IBM-Technologie und unserer Expertise schaffen wir die Basis für eine leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur im Bund“, betont Piotr Staczek, Vorstand der PROFI AG.

Auch Olaf Mende, Director Public der PROFI AG, hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Wir freuen uns, die Modernisierung der Bundes-IT aktiv zu begleiten. Unser Ziel ist es, mit innovativen Lösungen und professionellem Service die digitale Transformation nachhaltig zu unterstützen.“

Die PROFI AG ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden – aus allen Branchen und dem Public-Bereich – in Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, KI, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

