„Profis“ zeigen Kennzeichnung in der Holzindustrie

Im 16. Video der Kennzeichnungsprofis von REA Elektronik wird´s ziemlich zünftig – zumindest optisch

Mühltal, 15. August 2022 – „Holz ist ein toller Werkstoff – bezahlbar und mittlerweile auch wieder verfügbar“, zieht Daniel Wege (Business Development Manager bei REA Elektronik) im neuesten Video der Kennzeichnungsprofis von REA Elektronik Bilanz. Wie aus einem Baum der versandfertige Werkstoff wird, das zeigen Wege und Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) in gewohnt flottem Stil in Teil 1 ihres „Holz-Specials“ der Film-Reihe „Kennzeichnungsprofis vor Ort“. Und zwar schick in Schale geworfen: In Zimmermannskluft, inklusive goldenem Ohrring, gehen sie nicht etwa auf Walz, sondern durch die Ladenburger GmbH Holzwerke in Bopfingen. Der dabei entstandene Streifen mit dem Titel „Kennzeichnung und Etikettierung von Konstruktionsvollholz“ ist seit heute online ((https://bit.ly/REA-Profis_16)).

Direktkennzeichnung und Etikettierung mit Systemen von REA

Rund eine Million Festmeter Rundholz werden pro Jahr im Sägewerk in Bopfingen verarbeitet. Es stammt aus nachhaltigem Anbau. Das heißt, jeder gefällte Baum wird durch eine Neupflanzung ersetzt – und reist bis zum Sägewerk maximal 200 Kilometer. Als verleimtes Schichtholz oder keilverzinktes Konstruktionsvollholz verlässt es wieder das Werk. Zuvor werden die Bäume vermessen, sortiert, entrindet, geschnitten und getrocknet, bevor sie zu Leimholzbrettern oder Vollholzbalken weiterverarbeitet, gehobelt, gebündelt und verpackt werden. Wie das geschieht, das erklärt den Kennzeichnungsprofis Joachim Hoffman, zuständig für Vertrieb & Marketing bei Ladenburger.

Der Zuschauer erfährt auch, mit welcher Technologie der Produktlinie REA JET und mit welchem besonderen Kniff jedes Brett und jedes Holz individuell und verlässlich gekennzeichnet werden – mit Produktionsort, -datum und -uhrzeit, Produktname, CE-Kennzeichnung und DIN-Norm, der es entspricht. Für die vollautomatische Etikettierung der gebündelten und in Folie verpackten Bretter ist ein System von REA LABEL im Einsatz. Wie es nicht nur die Seite der Pakete kennzeichnet, sondern auch ihre Stirnseite – das und noch viel mehr ist in dem neuesten Streifen der Video-Serie zu sehen.

Unterdessen sind Wege und Debusmann wieder unterwegs zu weiteren interessanten Kennzeichnungsanwendungen und -lösungen – und wenn alles nach Plan läuft, geht am 15. September das nächste Video der Serie „Kennzeichnungsprofis vor Ort“ auf der REA Webseite (www.rea-jet.com) online.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

