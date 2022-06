Profitroom wird für seine herausragenden Webseiten mit renommiertem Branchenpreis ausgezeichnet

Profitroom, ein führender Anbieter von Online-Verkaufs- und Marketingprodukten für Hotels, wurde bei den diesjährigen Webby Awards für seine Webseiten und mobilen Webseiten in der Reise- und Lifestyle-Branche ausgezeichnet.

Die prestigeträchtige Auszeichnung basiert auf der Arbeit mit dem Northern Lights Village, einem bezaubernden Hotelresort in Saariselka, Finnland, das die Expertise von Profitroom in Anspruch nahm, um seine bestehende Webseite neu zu gestalten. Das Ergebnis war eine nahtlos, leicht zu navigierende Webseite, die die einzigartige Kultur des Resorts und die Aufmerksamkeit der Jury auf sich zog.

In diesem Jahr wurden zum 26. Mal die Webby Awards verliehen – eine Zeremonie, die von der New York Times als die „höchste Auszeichnung des Internets“ bezeichnet wird. Die Preise werden von der International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) verliehen und sind die führende internationale Organisation zur Auszeichnung von Spitzenleistungen im Internet.

Profitroom ist für seinen innovativen Ansatz im Bereich der Direktbuchungen weithin anerkannt und wird von Spitzenhotels und Resorts auf der ganzen Welt in Anspruch genommen. Eine Anerkennung dieses Kalibers für die Erstellung von Webseiten wird diesen Ruf nur noch weiter ausbauen und untermauern, da das Unternehmen weiterhin Hotels in einem zunehmend digitalen Zeitalter effektiv vermarktet.

Samantha Williams, Commercial Director bei Profitroom, kommentiert: „Wir sind hocherfreut, bei den diesjährigen Webby Awards ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnungen sind eine große Sache in unserer Branche, und mit einigen der besten Köpfe im digitalen Design zu konkurrieren, ist ein großer Erfolg für Profitroom. Das Projekt Northern Lights Village ist nur ein Beispiel dafür, wie unser Ansatz für Webseiten dazu beitragen kann, die Identität eines Resorts zu beleuchten, und wir freuen uns schon darauf, diesen Erfolg in Zukunft zu wiederholen.“

Claire Graves, Präsidentin der Webby Awards, kommentierte: „Preisträger wie Profitroom setzen den Standard für Innovation und Kreativität im Internet, und es ist eine unglaubliche Leistung, aus den mehr als 14.300 Einsendungen, die wir in diesem Jahr erhalten haben, unter die Besten gewählt worden zu sein.“

Samantha fuhr fort: „Dies ist eine aufregende Zeit für Profitroom, und da die globale Reisebranche wieder auf die Beine kommt, wächst unser Angebot an Hotelpartnern weiter – ebenso wie unser talentiertes Team. Nach den wohlverdienten Feierlichkeiten werden wir uns nun darauf konzentrieren, so viele Hotels, Resorts und Serviced Apartments wie möglich dabei zu unterstützen, sich in diesem aufregenden neuen Kapitel der Hotellerie nach der Pandemie von ihrer besten Seite zu zeigen.“

Weitere Informationen über Profitroom finden Sie auf: www.profitroom.de

Die von Profitroom gestaltete Webseite für das Northern Lights Village finden Sie unter: www.northernlightsvillage.com

Profitroom ist ein führender Anbieter von Online-Verkaufs- und Marketingservices für Hotels und Resorts auf der ganzen Welt, der sich um die Steigerung von Umsatz und Gewinn bemüht. Von der Bereitstellung innovativer SaaS-Lösungen bis hin zu Marketing- und Beratungsdienstleistungen ist das zentrale Ziel von Profitroom seit seiner Gründung im Jahr 2008 die Unterstützung von Hoteliers bei der Verbesserung ihrer Umsätze und damit ihres Gewinns.

Mit seinem preisgekrönten Angebot formuliert Profitroom effektive, zielgerichtete Kommunikation, die optimale Ergebnisse erzielt. Mit einem ausgeprägten Verständnis sowohl für die Bedürfnisse der Hoteliers als auch für die Wünsche der Gäste hat sich Profitroom an die Spitze der Branche gesetzt und seine Expertise durch langjährige Beziehungen zu Hunderten von Experten und Betreibern der Hotelbranche ausgebaut.

Bildquelle: Profitroom