ProGlove-Mitarbeiter unterstützen World Vision

München, 20. April 2021. Die Mitarbeiter von ProGlove, dem führenden Hersteller ergonomischer Wearables für die Industrie, haben im Rahmen einer neu eingeführten Spendenaktion 6.550 Euro an die gemeinnützige Organisation World Vision Deutschland e.V. gespendet.

“Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie war es uns wichtig, etwas zurückzugeben und einen guten Zweck zu unterstützen”, so Markus Steinbauer, Talent Acquistion Consultant bei ProGlove.

Die Summe wurde von den Mitarbeitern im Rahmen einer “24h Challenge” gesammelt. Mit der Spende haben die Mitarbeiter von ProGlove an der Aktion von World Vision Deutschland teilgenommen und unterstützen damit das World Vision Projekt “Wasser für Leben”. Weitere Informationen dazu stehen bereit unter: https://www.worldvision.de/spenden/themenspende/wasser

World Vision Deutschland e.V.ist eine christliche Hilfsorganisation mit60 Jahren Erfahrungin der Entwicklungszusammenarbeit und Teil des weltweiten World Vision-Netzwerks, das in fast hundert Ländern aktiv ist.

Weitere Informationen über die Kultur und Werte von ProGlove stehen bereit unter: https://www.proglove.com/de/ueber-uns/

Über ProGlove

ProGlove baut die kleinsten, leichtesten und widerstandsfähigsten Barcode-Scanner der Welt. Die Handschuhscanner des Wearable Spezialisten verbinden Mitarbeiter mit dem Internet der Dinge und verbessern damit das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Dies fördert die Digitalisierung in den Fertigungsbereichen und Produktionsstätten der Industrie. Mehr als 500 renommierte Unternehmen in Fertigung, Produktion, Logistik und Handel nutzen deshalb diese intelligenten Lösungen.

ProGlove wurde im Dezember 2014 nach dem Gewinn der Intel “Make it Wearable”-Challenge gegründet und wird von den wachstumsorientierten Investoren Summit Partners, DICP Deutsche Invest Capital Partners und Bayern Kapital unterstützt. In seinen Niederlassungen in München, Chicago und Belgrad beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Im Jahr 2020 kürte das Weltwirtschaftsforum ProGlove zum Technologie-Pionier. Weitere Informationen stehen unter www.proglove.de bereit.

Kontakt

ProGlove

Axel Schmidt

Rupert-Mayer-Str. 44

81379 München

+49-89262035036

press@proglove.com

http://www.proglove.de