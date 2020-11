ProGlove stellt Insight Mobile für Android mit aktualisierter Social-Distancing-Funktionalität und SDK für iOS bereit

Mit dem aktualisierten Proximity-Feature bekommen Anwender in der Industrie verbesserte Möglichkeiten, um Social-Distancing-Vorgaben noch besser umzusetzen und ihre Belegschaft gezielter zu schützen

München, 12. November 2020. ProGlove, der führende Hersteller ergonomischer Wearables für die Industrie, forciert sein Softwareengagement. Dazu stellt der Spezialist für Handschuhscanner neben seiner Barcode Scanner App Insight Mobile für Android jetzt auch ein SDK für iOS bereit. Ein Schwerpunkt der überarbeiteten Android App besteht in der erweiterten Proximity-Funktionalität zur Umsetzung von Social-Distancing-Richtlinien im industriellen Kontext. ProGlove deckt nun die beiden wichtigsten mobilen Plattformen ab. Die Ausrichtung auf Android und iOS ist dabei gerade vor dem anstehenden Ende von Windows CE im industriellen Umfeld besonders wichtig. Während Android hier bereits sehr stark etabliert ist, kommt iOS immer mehr in Fahrt.

Insight Mobile für Android bietet zahlreiche Merkmale, die sich im industriellen Umfeld als besonders hilfreich erweisen. Zum Beispiel eine Fotofunktionalität. Diese lässt sich als Backup verwenden, wenn man einen Barcode nicht mit dem Scanner verarbeiten kann. Man kann sie aber auch zu Dokumentationszwecken benutzen. Etwa dann, wenn ein Artikel beschädigt wurde. Daneben bietet Insight Mobile mit Proximity ein nützliches Werkzeug zur Umsetzung von Social-Distancing-Vorgaben. Proximity gibt eine Warnmeldung aus, wenn Mitarbeiter zu lange zu nahe beieinanderstehen. Zu den neuen Merkmalen von Proximity gehört unter anderem die Möglichkeit, die einzuhaltende Distanz sowie die Dauer der Warnmeldung im Falle einer Unterschreitung konfigurieren zu können. Weitere Informationen zu Insight Mobile stehen bereit unter: https://www.proglove.com/de/produkte/insight-mobile/

Barcode Scanner App und SDK über ProGlove Insight beziehen

Mit dem neuen Insight Mobile für iOS können Benutzer mittels Scan2Pair mühelos eine Verbindung zu iOS Geräten herstellen. Diese können dann als Zugangspunkt zum Unternehmensnetzwerk fungieren. Mit dem SDK können Mitarbeiter mit nur einem MARK Scanner noch einfacher zwischen Arbeitsplätzen wechseln. Der einzelne Scanner kann mehrere Arbeitsabläufe abbilden, ohne umprogrammiert werden zu müssen: Denn die Konfiguration zur Interpretation der Barcodeinhalte bleibt auf dem Endgerät und mit dem Arbeitsprozess bestehen. Weitere Funktionalitäten sollen in Kürze hinzukommen. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, Firmwareupdates der Scanner durchführen zu können.

Anwender können sowohl Insight Mobile App für Android als auch das Insight Mobile SDK für iOS kostenlos über ProGlove Insight unter: https://insight.proglove.com/ beziehen. Mit Insight zielt ProGlove darauf ab, die Digitalisierung des Shop Floors von unten nach oben voranzutreiben. Diese Advanced Analytics Plattform will Anwenderunternehmen eine Möglichkeit an die Hand geben, ihre Prozesse vollkommen neu zu gestalten. Dazu sammelt Insight Scanning- und Gerätedaten der Smart Wearables. Daneben besteht die Möglichkeit, Kontextinformationen mit diesen Daten zu verbinden. Dies ermöglicht es, analytische Sachverhalte relevanter Prozesse in neuen Zusammenhängen abzubilden. Dazu wird ProGlove APIs bereitstellen, damit Kunden die Daten ganz nach ihren Präferenzen konsumieren können. Über das ProGlove Webportal oder auch in ihrem Business Intelligence Programm zusammen mit anderen Unternehmensdaten.

“Wir denken Barcode Scannen von unten nach oben vollkommen neu”, sagt Andreas König, CEO bei ProGlove. “Dazu bauen wir unser bestehendes Ökosystem mit Nachdruck aus. Bausteine in diesem Zusammenhang sind neben Vertriebs-, Integrations- und Technologiepartnerschaften ganz besonders auch unsere eigenen Softwarelösungen. Wir wollen unseren Kunden so die Möglichkeit bieten, noch mehr Vorteile aus ihren ProGlove Produkten zu ziehen. Dabei war es uns jetzt besonders wichtig, ihnen mit der erweiterten Proximity-Funktionalität noch bessere Möglichkeiten zu geben, der zweiten Corona-Welle effektiv zu begegnen und ihre Mitarbeiter wirksam zu schützen.”

ProGlove baut die leichtesten, kleinsten und widerstandsfähigsten Barcode-Scanner der Welt. Die Handschuhscanner des Wearable Spezialisten verbinden Mitarbeiter mit zentralen Informationen und erhöhen so Effizienz, Qualität und Ergonomie. Mehr als 500 renommierte Unternehmen in Fertigung, Produktion, Logistik und Handel nutzen diese intelligenten Lösungen bereits. ProGlove wurde im Dezember 2014 nach dem Gewinn der Intel “Make it Wearable”-Challenge gegründet und wird von den wachstumsorientierten Investoren Summit Partners, DICP und Bayern Kapital unterstützt. In seinen Niederlassungen in München, Chicago und Belgrad beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter aus über 40 Ländern. Im Jahr 2020 kürte das Weltwirtschaftsforum ProGlove zum Technologie-Pionier. Weitere Informationen stehen unter www.proglove.de bereit.

