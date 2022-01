Prognose 2022 Chancen nutzen – Risiken vermeiden!

Der AGW Energiekompass ist Ihnen auch dieses Jahr wieder eine zuverlässige und bewährte Entscheidungshilfe!

Zu Jahresbeginn ist der Wunsch nach Wissen über das vor uns liegende Jahr weit verbreitet. Es werden Horoskope geblättert, Prognosen erstellt, Aussichten geordnet. Alles um sich besser einzustellen und vorzubereiten auf die Dinge die da kommen. Die besten Prognosen bieten Halt und sind stabile Faktoren weil Sie Ausblick geben auf zukünftige Ereignisse. Dabei werden vergangene und aktuelle Entwicklungen in die Analyse mit einbezogen. So lassen sich anhand diverser Faktoren Zeitpunkte bestimmen an denen mehrere Energie-Strömungen zusammentreffen oder sich überlagern.

Die AGW Akademie hat in den vergangenen Wochen mit hohem Aufwand die Tage und Ereignisse vorher berechnet an denen Sie sich auf Veränderungen und positive Entwicklungen einstellen können, aber auch gewappnet sind wenn es gilt sich zu schützen und Vorsicht walten zu lassen. Grössere Entscheidungen verlangen von uns nicht eine sofortige Zu- oder Absage sondern die Sicherheit das RICHTIGE zu tun. Ein kurzer Blick auf den AGW-Kalender und Sie sind gut beraten wann Sie handeln sollten.

Ob in Fragen der Liebe, den Finanzen, dem Job, der Familie oder der Gesundheit. In allen Lebenslagen sind Weichen zu stellen die nicht allein dem Zufall überlassen werden sollten.

Wenn Sie Fragen haben zu konkreten Themen, melden Sie sich bei uns. Wir beraten Sie gerne und sind mit Herz bei der Sache.

Ihre Team der AGW wünscht ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr!

AGW ist die führende Institution für Spiritualität, Liebeszauber, Parapsychologie und Esoterik. Hier vereinigen sich Medien und Lichtarbeiter mit den weltweit höchsten Fähigkeiten. Wir nehmen Ihre Sorgen, Probleme und Ängste ernst und bieten konkrete und sichere Lösungen.

