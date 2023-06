Progressol – für ein gesundes Wachstum von Kindern

Gesunde Ernährung ist das A und O für ein intaktes Wachstum von Kindern und Jugendlichen. Doch selbst in Regionen mit ausreichend Auswahl an saisonaler und frischer Kost stehen Eltern oftmals vor unüberwindlichen Hindernissen. Nach einer grenzüberschreitenden Studie aus Österreich und Deutschland entscheidet sich der Nachwuchs grundsätzlich lieber für Backwaren als für Obst.

Immer häufiger lassen Mädchen wie Jungen ihre Vollkornbrote in der Schultasche und kaufen sich in der Pause Snacks oder Süßes. Das Ergebnis sind tägliche, doch unfruchtbare Diskussionen zwischen den Generationen. Der innovative Nähstoffkomplex von Progressol liefert die lang ersehnte Antwort. Unter neuesten wissenschaftlichen Aspekten entwickelt und in zahlreichen Studien bestätigt, erleichtert die natürliche Aminosäureformulierung Kindern eine unbeschwerte Aufnahme lebenswichtiger Vitalstoffe. So können sich Eltern eines gesunden Wachstums von Sohn und Tochter sicher sein.

Wir ernähren uns unzureichend

Das Wachstum bestimmen nicht nur die Gene, sondern auch eine gesunde Ernährung im Kindesalter. Doch nach unabhängigen Studien nehmen unsere Kinder nur unzureichend Nährstoffe auf. Als Folge werden Knochen- und Muskelaufbau gehemmt, Immunsystem und Konzentrationsfähigkeit geschwächt. Dabei beginnt eine Mangelernährung zumeist mit der Einschulung. Sobald Eltern keinen direkten Einfluss mehr auf das Essverhalten ihrer Kinder haben, greifen diese vermehrt zu zucker- und fetthaltigen Speisen. Diese Zwickmühle hat auch Progressol erkannt – und sich ihrer angenommen.

Progressol bietet die einfache Lösung

2019 gegründet, widmete sich das österreichische Unternehmen in jahrelanger Forschung einer gezielten Nährstoffzufuhr für Kinder zwischen vier und 14 Jahren. Mit Progressol ist ihnen die erfolgreiche Entwicklung des ersten Nährstoffkomplexes mit spezieller Aminosäureformulierung gelungen. Wissenschaftlich fundiert und durch unabhängige Studien bestätigt, unterstützt Progressol effizient die Bedürfnisse einzelner Wachstumsphasen.

Progressol bietet alles in einem. Neben Proteinen wirken präbiotische Ballaststoffe positiv auf die Darmflora. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente unterstützen das Wachstum, stärken Gedächtnis und Nervenbahnen. Weitere spezifisch ausgewählte Nährstoffe gewährleisten schließlich die erforderliche Regeneration nach anstrengenden Sportstunden oder zermürbenden Hausaufgaben. Dabei sind sämtliche Inhaltsstoffe frei von Gluten und Soja, Konservierungsmitteln sowie künstlichen Aromen, Süß- oder Farbstoffen.

Gemeinschaftlich mit Ärzten und Ernährungsberatern entwickelt, wurde die Effektivität der Wirkstoffe durch zahlreiche Studien belegt. Die forschungsbasierte Formel bietet die optimale Kombination aus sämtlichen Nährstoffen, die für ein gesundes Wachstum unerlässlich sind. So müssen sich Eltern selbst nach der Einschulung nicht mehr um die Gesundheit ihrer Kinder sorgen. Und Diskussionen am Abendbrottisch gehören der Vergangenheit an.

Progressol ist der Nährstoffkomplex, welcher Kinder bei einseitiger Ernährung mit wertvollen Bausteinen versorgt und dabei hilft Ernährungsdefizite zu vermeiden oder auszugleichen.

