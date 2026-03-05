Projekt „Talachse Eitorf“: Strategischer Entwicklungsprozess für zentrale Flächen gestartet

Eitorf, 5.3.2026 – Mit dem Projekt „Talachse Eitorf“ hat die Gemeinde Eitorf einen strategischen Entwicklungsprozess angestoßen, der die zukünftige Ausrichtung eines zentralen Raums innerhalb der Gemeinde langfristig prägen soll. Ziel ist es, bestehende, teils untergenutzte Flächen entlang der Talachse aus dem Bestand heraus weiterzuentwickeln und tragfähige Perspektiven für Arbeiten, Wirtschaft und Lebensqualität zu schaffen.

„Mit der Talachse Eitorf stellen wir die Weichen für eine langfristige und verantwortungsvolle Entwicklung eines zentralen Raums unserer Gemeinde. Ziel ist es, bestehende Strukturen weiterzuentwickeln und dabei wirtschaftliche Perspektiven, städtebauliche Anforderungen und die Lebensqualität in einen tragfähigen Ausgleich zu bringen. Das Projekt schafft die Grundlage, um zukünftige Entscheidungen auf einer soliden strategischen Basis zu treffen“, so Rainer Viehof, Bürgermeister der Gemeinde Eitorf.

Ausgangspunkt des Projekts sind tiefgreifende Transformationsprozesse, die Eitorf in den kommenden Jahren vor strukturelle Veränderungen stellen. Entlang der Talachse bündeln sich gewerbliche, infrastrukturelle und städtebauliche Fragestellungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die soziale Infrastruktur sowie die Wohn- und Lebensqualität der gesamten Gemeinde haben.

In einem ersten Projektschritt wurde die Talachse umfassend analysiert. Dabei wurden bestehende Nutzungen, bauliche Strukturen, Eigentumsverhältnisse sowie verkehrliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen betrachtet. Auch untergenutzte oder brachliegende Flächen wurden systematisch erfasst. Auf dieser Grundlage liegt nun ein belastbares Bild der aktuellen Situation mit klar benannten Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenzialen vor. Diese Bestandsanalyse bildet die fachliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen im Projekt.

Aufbauend darauf werden derzeit übergeordnete Ziele und Entwicklungsleitlinien für die Talachse erarbeitet. Sie sollen Orientierung für die zukünftige Entwicklung geben und unterschiedliche Interessen zusammenführen. Das entstehende Strukturkonzept versteht sich als integrierte Gesamtperspektive und als langfristiger Orientierungsrahmen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und weitere Akteure.

Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf begleitet das Projekt fachlich und kommunikativ. „Uns ist wichtig, den Entwicklungsprozess der Talachse transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Wir bereiten Zwischenergebnisse verständlich auf und machen den aktuellen Projektstand kontinuierlich zugänglich. Die neue Website dient dabei als zentrale Kommunikations- und Informationsplattform, über die wir fortlaufend über Inhalte, Fortschritte und nächste Schritte informieren“, erklärt Lydia Reinhardt seitens der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf.

Die Entwicklung der Talachse wird auch auf regionaler Ebene eingeordnet und begleitet. „Die Talachse Eitorf entfaltet ihre Bedeutung nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch im regionalen Kontext. Solche Entwicklungsprozesse wirken über Gemeindegrenzen hinaus, etwa auf Arbeitsmärkte, Verkehrsbeziehungen und Standortqualitäten“, so Marvin Höweler, Leitung Fachbereich 01.2 Wirtschaft, Rhein-Sieg-Kreis.

Seit September 2025 begleitet das Planungsbüro Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH aus Dortmund die Gemeinde bei der strategischen Ausrichtung des Projekts. Der Entwicklungsprozess ist bewusst langfristig angelegt und setzt auf eine schrittweise, fundierte Weiterentwicklung aus dem Bestand heraus.

Weitere Informationen, Termine sowie jeweils aktuelle Inhalte zum Projekt sind auf der neuen Website zur „Talachse Eitorf“ gebündelt verfügbar. Die Website dient als zentrale Kommunikations- und Informationsplattform und wird fortlaufend aktualisiert.

Bildunterschrift: V.l.n.r. Marvin Höweler (Rhein-Sieg-Kreis), Rainer Viehof (Bürgermeister Gemeinde Eitorf), Lydia Reinhardt & Leon Wenigenrath (Wirtschaftsförderung Gemeinde Eitorf), Christine Lötters (SC Lötters), Andreas Bachmann (Planungsbüro Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH)

Das Projekt Talachse Eitorf:

Aufgrund der bevorstehenden tiefgreifenden Transformationsprozesse, die die Gemeinde Eitorf betreffen, ist die Entwicklung einer integrierten Gesamtperspektive für die Talachse unerlässlich. Das Strukturkonzept soll insbesondere die Transformation der gewerblichen und untergenutzten Flächen in der Talachse begleiten, die erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die soziale Infrastruktur und die Wohn- und Lebensqualität der gesamten Gemeinde haben. Seit September dieses Jahres begleitet und unterstützt das Planungsbüro Pesch und Partner aus Dortmund die Gemeinde bei der strategischen Ausrichtung.

