Projektentwickler Berlin: Hotel Investments AG & JWG INVEST

Projektentwickler Berlin: Neubau Serviced Apartments und Micro Apartments in Berlin in der Prinzenallee 85: Hotel Investments AG & JWG INVEST

Im Herzen von Berlin-Wedding realisieren die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) und JWG INVEST ( www.jwg-invest.com) als erfahrene Projektentwickler in Berlin ein Neubauprojekt, das 98 moderne Micro Apartments und Serviced Apartments umfasst.

Projektentwickler Berlin: Micro Apartments und Serviced Apartments für moderne Stadtbewohner

Die Nachfrage nach funktionalem Wohnraum in zentralen Lagen Berlins wächst kontinuierlich. Besonders Micro Apartments und Serviced Apartments sind attraktive Lösungen für Menschen, die in Berlin leben und arbeiten. Der Neubau in Berlin-Wedding bietet eine optimale Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und eine hervorragende Infrastruktur, was das Projekt zu einer idealen Wohnlösung macht.

Neubauprojekt Berlin: 98 Micro Apartments und Serviced Apartments

Die Projektentwickler Berlin Hotel Investments AG und JWG INVEST realisieren den Neubau von 98 Micro Apartments auf einer Nutzfläche von rund 3.724 m². Die modernen Micro Apartments und Serviced Apartments bieten modernen Komfort. Die Baugenehmigung für dieses Neubauvorhaben in der Prinzenallee 85 in Berlin-Wedding wurde bereits erteilt.

Das Grundstück mit einer Fläche von ca. 1.498 m² bietet Platz für moderne Micro Apartments und Serviced Apartments, die für die Bedürfnisse der Stadtbewohner konzipiert wurden.

Projektentwickler Serviced Apartments: Hotel Investments AG und JWG INVEST

Die Hotel Investments AG und JWG INVEST sind Projektentwickler für Serviced Apartments und Micro Apartments, die mit diesem Neubauprojekt in Berlin ein starkes Zeichen setzen. Beide Unternehmen bringen ihre umfassende Expertise als Projektentwickler in Berlin ein, um nachhaltige und marktorientierte Lösungen für moderne urbane Wohnformen zu schaffen.

Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, erklärt:“Mit der erteilten Baugenehmigung haben wir einen wichtigen Meilenstein als Projektentwickler in Berlin erreicht. Die Zusammenarbeit mit JWG INVEST ermöglicht uns, innovative Serviced Apartments und Micro Apartments für die Bedürfnisse von Stadtbewohnern zu entwickeln.“

Witold Jakubiec, Geschäftsführer von JWG INVEST, ergänzt: „Dieses Projekt ist unser Einstieg als Projektentwickler Berlin. Gemeinsam mit der Hotel Investments AG setzen wir auf flexible, marktorientierte Lösungen für die neue Generation urbaner Bewohner, die Serviced Apartments und Micro Apartments bevorzugen.“

Langfristige Strategie der Projektentwickler Berlin

Die Realisierung dieses Neubauprojektes ist Teil einer langfristigen Strategie der Hotel Investments AG und JWG INVEST als Projektentwickler Berlin. Beide Unternehmen planen, ihre Expertise weiter auszubauen und zusätzliche Serviced Apartments sowie Micro Living-Projekte in Berlin umzusetzen. Ziel ist es, nachhaltige, zukunftsfähige und wirtschaftlich tragfähige Wohnlösungen zu schaffen, die den Bedürfnissen der modernen Stadtbewohner gerecht werden.

Weitere Informationen zu Projektentwickler Berlin, Neubau Serviced Apartments und Micro Apartments in Berlin in der Prinzenallee 85, Hotel Investments AG & JWG INVEST:

www.hotel-investments.ch

www.jwg-invest.com

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.