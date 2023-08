PROPHEZEIHUNGEN: Weltuntergang oder Aufruf zum Handeln?

Kreative Gesellschaft als konkreter Plan und der Ausweg aus der Endzeit – Einladung zum Umdenken und Handeln

In einer Zeit, die von weltweiten Herausforderungen und Unsicherheiten geprägt ist, fand am 22. Juli 2023 die internationale Online-Konferenz „Globale Krise. Wer ist für uns Jesus Christus?“ statt. Diese bahnbrechende Veranstaltung vereinte herausragende Experten und Wissenschaftler aus aller Welt, um über die biblischen Prophezeiungen der Endzeit zu diskutieren, die von Jesus Christus in der Bibel vorhergesagt wurden.

In den heiligen Schriften warnte Jesus Christus die Menschheit vor den Zeichen der Endzeit und forderte dazu auf, wachsam zu sein und zu handeln.

Im Matthäus-Evangelium 24:37-39 steht: „… wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren: – sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte …“

Ebenso warnte Er vor den Tagen Lots: „Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um.“ (Lukas 17:28-29).

Die aktuellen Geschehnisse und globalen Herausforderungen spiegeln diese Prophezeiungen wider. Die Welt steht vor einer Vielzahl von Problemen, die dringendes Handeln erfordern. Der geistlich-moralische Verfall der Gesellschaft ist allgegenwärtig.

In der Bibel stehen folgende Worte:

„Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden.“

„Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, … Lästerer, … zuchtlos, dem Guten feind, …. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott“ (2.Timoteus 3:1-4).

„Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen;

… und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten“ (Matthäus 24:10/12)

Nach Angaben der UNO wurde heute jede dritte Frau auf der Welt körperlich oder sexuell misshandelt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind fast drei Viertel (d. h. etwa 300 Millionen Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren) regelmäßig körperlicher und psychischer Gewalt durch Eltern und Betreuer ausgesetzt. Die Zahl der durch Schusswaffen verursachten Todesfälle hat katastrophal zugenommen. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel steht diese Ursache an erster Stelle der Todesfälle bei Kindern.

Die Menschen haben aufgehört, ihr eigenes Leben und folglich auch das Leben anderer zu schätzen.

Auch Kriege und militärische Konflikte sind in unserer Zeit an der Tagesordnung. Die Worte Jesu:

„Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende“

„Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich….“ (Matthäus 24:6-7) spiegeln sich in den 61 militärischen Konflikten wider, die Ende 2022 weltweit gleichzeitig wüteten. Die Bedrohung eines Dritten Weltkrieges behaupten internationale Medien offen und das ist eine alarmierende Realität.

Krankheiten und Hungersnöte bedrohen ebenfalls die Weltbevölkerung. Jesus warnte uns:

„an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben…Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen.“ (Matthäus 24:7-8)

Im Jahr 2020 wurde die Welt von der schrecklichen Epidemie COVID-19 erschüttert, die bisher weltweit fast 7 Millionen Menschenleben gefordert hat. Dies ist jedoch nur der Anfang. Jedes Jahr kündigt die Wissenschaft das Auftauchen neuer Viren an, gegen die wir keinen Schutz haben.

Nach Angaben der UNO leiden 828 Millionen Menschen auf der Welt unter Hungersnot, und diese Zahl nimmt ständig zu. 258 Millionen Menschen stehen bereits am Rande des Hungertodes. Und diese Zahlen steigen durch das Auftauchen von Klimaflüchtlingen stetig an.

Die Prophezeiungen von Daniel lauten:

„Und es wird Hungersnöte, Erdbeben und Überschwemmungen an allen Orten geben. Und die Wasser werden versiegen, und der Regen wird aufhören auf Erden.“

Übersetzt aus dem Russischen für die Konferenz.

Derevensky, B. G. (Ed.). (2000). Uchenie ob Antikhriste v drevnosti i srednevekovye [The Teaching about the Antichrist in Antiquity and the Middle Ages]. Saint Petersburg: Aleteya.

Dürre

In letzter Zeit leiden viele Regionen aufgrund von Niederschlags-defiziten und extremer Hitze unter lang anhaltenden Dürreperioden, die immer gefährlicher werden und länger andauern. Extreme Hitzewellen im Jahr 2023 erfassten die ganze Welt. Nach allen Angaben übertrafen sie frühere Jahre. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie sind in diesem Jahr bereits mehr als 2 Milliarden Menschen auf unserem Planeten von Wasserknappheit betroffen.

Experten aus aller Welt sagen, dass uns bald Kriege um Wasserresoursen bevorstehen. Kriege um Wasserresoursen, während wir über Technologien verfügen, aus der Luft Wasser zu gewinnen? Gewinnung von Wasser aus der Luft würde uns nicht nur mehr als genug sauberes Wasser für alle unsere Lebensbereiche liefern, sondern unsere Ozeane von Mikroplastik, Nano-Plastik uvm. reinigen und sie somit wiederbeleben.

Hitzewellen bringen nicht löschbare Mega-brände mit sich. Brände entstehen dort, wo es früher praktisch keine gab. Mitteleuropa, die Regenwälder Südamerikas und sogar die Arktis stehen bereits in Flammen.

Überschwemmungen

Gleichzeitig mit schrecklichen Dürreperioden kommt es weltweit zu massiven Überschwemmungen. In den letzten 60 Jahren hat sich die Zahl der Überschwemmungen auf der Erde um das 27-fache erhöht. Die Überschwemmungen erstrecken sich über immer mehr Gebiete. In den drei Sommermonaten des Jahres 2022 kam es in mindestens 120 Ländern auf allen Kontinenten zu Überschwemmungen.

Stürme und Wirbelstürme, die sich im Meer bilden, sind stärker, zerstörerischer und unberechenbarer geworden.

Zunahme von Erdbeben

Seit 1995 hat die seismische Aktivität auf unserem Planeten stetig zugenommen. Die Anzahl der Erdbeben nimmt zu, ihre Stärke und Zerstörungskraft steigen. Erdbeben ereignen sich sogar an Orten, an denen sie noch nie auftraten. Auch die Anzahl der seltenen Tiefenbeben nimmt zu. Nach Angaben der ISC-Datenbank hat sich die Zahl der Erdbeben in Tiefen von mehr als 500 Kilometern in den letzten 28 Jahren verfünffacht.

Und im Lukas-Evangelium 21:11 sagt uns auch Jesus:

„Es wird gewaltige Erdbeben … an vielen Orten … geben“

Diese gewaltigen Erdbeben an vielen Orten haben bereits begonnen. Die schreckliche Tragödie, die sich im Februar dieses Jahres in der Türkei und in Syrien ereignete, ist der Beweis dafür.

Im Moment glauben manche Menschen noch nicht daran. Aber in ein paar Jahren wird es keinen einzigen Menschen mehr auf der Erde geben, der daran zweifelt, dass die Endzeit gekommen ist.

Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns bewusst werden und als Gesellschaft gemeinsam handeln.

Die Warnungen in der Bibel sind keine Prophezeiungen von Weltuntergang, sondern Aufrufe zur Besinnung und zum Handeln. Es ist an der Zeit, die wichtigste Eigenschaft zu nutzen, die uns Menschen von den Tieren unterscheidet, nämlich VERANTWORTUNG und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Die Konferenz „Globale Krise. Wer ist für uns Jesus Christus?“ wurde von den Experten aus verschiedenen Lebensbereichen konkreter Plan vorgestellt: der Wechsel vom profitorientierten zum menschenorientierten Gesellschaftsformat Kreative Gesellschaft, das auf 8 Grundlagen basiert und einen realen Ausweg aus allen Problemen bietet.

Die Menschheit hat die Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten. Wir müssen unser gesamtes wissenschaftliches Potenzial bündeln, um gemeinsam die drängenden Herausforderungen anzugehen. Es liegt in unseren Händen, wie wir auf die Zeichen der Zeit reagieren und welche Art von Welt wir für kommende Generationen hinterlassen.

Die biblischen Prophezeiungen mögen beängstigend sein, aber sie sollten uns auch dazu inspirieren, eine menschenwürdige Welt auf unserem Planeten zu schaffen. Eine Welt, in der Frieden, Harmonie und Respekt zueinander keine Fremdwörter mehr sind. Jeder normal denkende Mensch strebt nach einem erfüllten und glücklichen Leben und möchte in einer sicheren Welt leben.

Doch diese Welt baut sich nicht von alleine auf. Die Mitarbeit von jedem Einzelnen ist jetzt gefragt.

Lasst uns jetzt handeln und selbstverwaltende Kreative Gesellschaft gemeinsam aufbauen, bevor es zu spät ist, und unsere Welt zu einem Ort machen, in dem Frieden, Harmonie und Liebe regieren.

Unser Ziel ist es der Informierung der gesamten Menschheit über den Ausweg aus allen globalen Krisen: Energiekrise, soziale Krise, Wirtschaftskrise und vor allem aus der Klimakrise, beizutragen und nicht nur Werbemittel zur Verfügung zu stellen, sondern auch an Beispielen zu zeigen wie man sonst die Menschen über KREATIVE GESELLSCHAFT informieren kann.

Außerdem stellen wir die wichtigen Informationen über die klimatische Situation zur Verfügung und erklären objektiv anhand von Fakten warum wir, als Menschheit, dringend ein anderes, menschliches Gesellschaftsformat KREATIVE GESELLSCHAFT jetzt brauchen.

Darüber hinaus spart dieser Online-Shop dir sehr viel Zeit für den Entwurf eigenes Designs, die Suche nach den passenden Lieferanten, die im Auftrag die Bekleidung und viele andere Sachen bedrucken bzw. besticken können. Selbstverständlich kannst du nur die Designs von uns anfordern oder auf der offiziellen Website des Projekts herunterladen und wo anders diese drucken bzw. sticken lassen.

Es versteht sich von selbst, dass wir auf individuelle Wünsche eingehen, was Designs angeht, soweit diese mit dem Projekt KREATIVE GESELLSCHAFT zu tun haben und unsere Zeit es zulässt. Dazu kontaktiere uns über unser Kontaktformular.

Eine Antwort auf Deine Frage: „Was kann ich außerdem noch tun, um die Kreative Gesellschaft aufzubauen?“ findest auf der offiziellen Website creativesociety.com/de

