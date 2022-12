Prophezeiungen – das neue Buch von Emanuell Charis

Jetzt lesen und die Zukunft entdecken! Ebook-Premiere Weihnachten 2022

Bereits seit Jahrtausenden werden weise, spirituelle Menschen von Pharaonen, Kaisern und Königen bei wichtigen Entscheidungen zurate gezogen. Und auch heute setzt sich dieser Trend nicht nur bei Unternehmenslenkern und Politikern, sondern bei praktisch jedem Menschen unverändert fort. Auch Sie können einen Blick in die Zukunft werfen! Vielleicht wollen Sie ja wissen, ob die Menschheit in ihrem Streben nach dem ewigen Leben vorankommt oder ob es eine nächste, noch tödlichere Pandemie geben wird? Vielleicht machen Sie sich aufgrund der zunehmenden Krisenherde in der Welt Sorgen und fragen sich, wie weit wir möglicherweise vom dritten Weltkrieg entfernt sind? Welche Rolle werden Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Dürreperioden in den nächsten Jahrzehnten spielen? Wird die Zeit der Massentierhaltung bald zu Ende sein? Und ist es möglich, dass große DAX-Unternehmen in absehbarer Zeit von künstlicher Intelligenz geführt werden?

Emanuell Charis beschreibt in seinen Prophezeiungen einen bevorstehenden radikalen Bruch mit dem vom Schneller, höher, weiter, mehr! geprägten materiellen Sein und zugleich den Weg hin zu einem Leben im Einklang mit der Natur – so, wie das Leben einst gedacht war. Ferner sagt er großartige technische Entwicklungen – unter anderem im Hinblick auf die künstliche Intelligenz – voraus, die dem Wohl der Menschheit dienen werden. Allerdings stehen auch ein Krieg im Mittelmeerraum und mehrere kleine Konflikte innerhalb Europas bevor. Es wird eine Stadtflucht und dadurch eine Rückkehr der Menschen in die kleineren Städte und Dörfer geben, um ein umweltbewusstes, naturverbundenes Leben zu führen.

Emanuell Charis, geboren und aufgewachsen in Athen, lebt und arbeitet heute in Düsseldorf. Er genießt internationales Ansehen und gilt als einer der besten und zuverlässigsten Hellseher unserer Zeit. Viele Menschen betrachten ihn als einen Propheten, für andere ist er der neue Nostradamus mit griechischen Wurzeln.

Emanuell Charis

Prophezeiungen

ISBN: 978-3952527948

Seiten: ca. 140

Preis: 12,99 EUR

Jerry Media Verlag, Zürich

Emanuell Charis GmbH

Kontakt

Emanuell Charis GmbH

Periklis Skordelis

Grafenberger Allee 277

40237 Düsseldorf

+4915208582847

info@emanuellcharis.de

http://emanuellcharis.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.