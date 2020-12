ProReal Europa 9 und ProReal Private 2

Wohnraum schaffen in deutschen und österreichischen Metropolen!

Rund 11.000 Anleger haben bisher über 450 Mio. Euro in die ProReal Deutschland Serie investiert. Mit dem ProReal Europa 9 haben Sie nun die Möglichkeit, sich an einem Investment mit geplanter kurzer Laufzeit und laufenden Auszahlungen zu beteiligen. Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Metropolen wie z.B. Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart und Wien haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Der Wohnungsmarkt in den Metropolen kennt keine Krise und Eigennutzer suchen neue Wohnungen.

Der Investitionsansatz der ProReal Deutschland Serie schließt zwei Lücken auf einmal: die Angebotslücke an Wohnraum – und die Finanzierungslücke für seine Errichtung. Vor allem in den deutschen Metropolregionen wird die Nachfrage nach Wohnraum weiter steigen. Für die dringend benötigten Neubauvorhaben sind Projektentwickler jedoch zunehmend auf alternative Finanzierungsformen angewiesen. Die Vorteile für Sie: kein Vermietungsrisiko, keine Instandhaltungs- und Verwaltungskosten – sowie ein überschaubarer Investitionszeitraum und attraktive Renditen.

ZWEI STARKE PARTNER ONEGROUP UND SORAVIA: SORAVIA als führender Immobilien-Projektentwickler in Österreich und Deutschland mit 140-jähriger Unternehmensgeschichte und die ONE GROUP. ProReal-Anleger erhalten hiermit Zugriff auf eine Projektepipeline von rund 3,3 Milliarden Euro.

Die ONE GROUP ist auf die Finanzierung von Wohnprojektentwicklungen in deutschen Metropolen fokussiert, wodurch sie von zwei langfristigen Trends profitiert: vom starken Nachfrageüberhang nach Wohnraum sowie vom steigenden Kapitalbedarf der Projektentwickler zur Errichtung der dringend benötigen Wohneinheiten. Beide Trends bleiben unverändert intakt. Wohnen ist eine der krisensichersten Assetklassen.

Geplante Laufzeit 3 Jahre (bis 30.06.2024) (zzgl. möglicher Verlängerungsoption)*

Frühzeichner-Verzinsung bis 30.06.2021 mit 4 %

Geplante Verzinsung 6,0 % p.a. (ab 01.07.2021)

Geplante Auszahlungen vierteljährlich, 4x Zinszahlung pro Jahr

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Erfahrener Initiator mit exklusivem Zugriff auf attraktive Wohnbauvorhaben

Externe Mittelverwendungskontrolle durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Begehrte Lage in den Metropolregionen

Erste Investments bereits selektiert

Mindestbeteiligung 10.000 Euro

Für semiprofessionelle Investoren (ab 200.000 € Beteiligung) gibt es den ProReal Private 2:

Kurze Laufzeit, attraktive Verzinsung und regelmäßige Auszahlungen: Sie profitieren von der kurzen Planlaufzeit von 5 Jahren, einer Verzinsung von 7 % p. a. (ab 01.07.2021 bis dahin 6 %) sowie von vierteljährlichen Zinszahlungen. Kaufnebenkosten fallen keine an! Stabilitätskonzept: Das nochmals optimierte Konzept zeichnet sich durch eine breite Streuung, einen starken Mutterkonzern, hohe stille Reserven und externe Sicherheitsinstanzen aus. https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-private-2/

Weitere Informationen über die ProReal-Serie und Unterlagen anfordern: http://www.proreal-deutschland.de

*Die Laufzeit beträgt drei Jahre bis zum Ablauf des 30.06.2024 (Grundlaufzeit) und kann einmal oder mehrmals um maximal 18 Monate durch die Emittentin verlängert werden

Risiko- und Warnhinweise (Auszug)

Das Investitionsangebot ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die detaillierten Ausführungen im Verkaufsprospekt. – Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts standen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest (Blindpoolrisiko). Zinsauszahlungen an die Anleger können geringer ausfallen als geplant oder sogar gar nicht erfolgen. Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit Projektentwicklungen (Verzögerung der Fertigstellung, geringere Verkaufspreise etc.).

Warnhinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Allgemeine Hinweise zu diesem Werbemittel: Das vorliegende Dokument ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung dar und soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Europa 9 GmbH (Emittentin) geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu diesem Anlageprodukt wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind nicht an Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Namensschuldverschreibungen im Sinne des Vermögensanlagengesetzes bieten keinen festen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Kapitals. Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Diese hängen insbesondere von der Verzinsung und Rückzahlung der Beteiligungen oder der vergebenen Finanzierungen ab, über die die Emittentin in Immobilienprojekte investiert. Maßgeblich für die Zeichnung der Namensschuldverschreibung ist ausschließlich Verkaufsprospekt vom 01.12.2020, nebst gegebenenfalls veröffentlichten Nachträgen. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Investition. Stand: Dezember 2020.

