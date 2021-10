ProReal Serie stark nachgefragt

Sofort 5,75 % Verzinsung und kurze Laufzeit

Die ProReal-Serie setzt mit der nächsten Rückzahlung ihre herausragende Performance fort. Die Anleger können Ihre Auszahlung oder gewünschte Summe direkt in den ProReal Europa 10 reinvestieren und automatisch umbuchen. Ein fließender Zinsanspruch und eine bequeme Abwicklung sind dadurch gewährleistet. Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Knowhow der SORAVIA, die bis dato ein Volumen von über 6,3 Mrd. Euro realisiert hat.

Die hohe Nachfrage für die ProReal-Serie verdeutlicht, wie gut der Investitionsansatz bei Anlegern ankommt. Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen und das krisenfeste Marktsegment der Wohnimmobilien treffen auf das Bedürfnis nach Stabilität und Verlässlichkeit. Rund 12.000 Anleger haben bisher über 600 Mio. Euro in die ProReal Serie investiert und mit dem ProReal Europa 10 haben Sie nun die Möglichkeit, weiterhin von einer kurzer Laufzeit und laufenden attraktiven Zinszahlungen von sofort 5,75 % p.a. zu profitieren. Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Metropolen wie München, Hamburg, Köln, Berlin, Salzburg und Wien haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Der Wohnungsmarkt in den Metropolen kennt keine Krise.

Der ProReal Europa 10 wird stark nachgefragt. Nach nur drei Monaten sind bereits mehr als 50 % des Zielvolumens erreicht. Mit der anstehenden Rückzahlung erwarten wir einen weiteren Nachfrageschub für den erfolgreichen Kurzläufer.

Die Vorteile des ProReal Europa 10 auf einen Blick:

Kurze Laufzeit 3 Jahre bis 30.06.2025 (zzgl. möglicher Verlängerungsoption)

Sofort attraktive Verzinsung 5,75 % p.a.

Vierteljährliche Auszahlung

10 Zielinvestments bereits selektiert (Metropolen München, Berlin, Köln, Salzburg, Wien)

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Hohe stille Reserven

Nachgewiesene Performance

Hohe Investitionsquote

Mittelverwendungskontrolle Cordes Treuhand (verwahrstellenähnliche Kontrollinstanz)

Es gibt viele Argumente, die sich aus Sicht der Investoren positiv auf das Chance-Risiko-Profil auswirken: Zum Beispiel die Streuung über mehrere Projekte, ein Risikopuffer durch stille Reserven und erwartete Projektgewinne und – nicht zu vergessen – das Eigeninteresse am Erfolg der Projektentwicklungen. Die SORAVIA investiert selbst in die Projekte und zieht mit den Investoren am selben Strang bzw. sitzt mit den Anlegern in einem Boot. Und auch auf internationale Expansion versteht sich das österreichische Traditionsunternehmen: Neben Großprojekten in Wien wie dem TrIIIpIe (Volumen ca. 360 Mio. EUR) oder den Danube Flats (Volumen 300 Mio. EUR) und zahlreichen weiteren Projekten in Österreich sind auch Objekte in Deutschland in Bearbeitung. Dazu gehört der Zollhafen Mainz (Volumen 84 Mio. EUR), ein Quartier am Tegernsee (Volumen 128 Mio. EUR). Allein in 2019 hat sich SORAVIA ein Projektvolumen von 1,5 Mrd. EUR neu erschlossen.

Weitere Informationen unter http://www.proreal-deutschland.de

Für Ihr Depot: ProReal Secur 1 http://www.proreal-secur.eu

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Projektentwicklungen sind darüber hinaus mit vielfältigen Risiken behaftet, beispielsweise Bauzeitverlängerungen, Erhöhungen der Baukosten oder länger als geplanten dauernden Vermarktungsphasen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: August 2021

Seit mehr als 30 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.