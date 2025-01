Protectum eG blickt auf Erfahrungen aus 2024 zurück

Auch im vergangenen Jahr hat sich viel bei der Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG getan. Das Unternehmen teilt seine Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr.

Die Protectum eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt. Seit über 25 Jahren ist sie in der Immobilienbranche aktiv. Als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft kauft und baut sie Immobilien, um diese an die eigenen Mitglieder zu vermieten oder zu verkaufen. Die Tatsache, dass Mitglieder auch Wohnungen der Genossenschaft kaufen können, unterscheidet sie von klassischen Wohnungsbaugenossenschaften.

Im vergangenen Jahr hat die Protectum eG einen signifikanten Anteil der Arbeit in die Fertigstellung des Neubauprojektes in Erlensee investiert. 40 Wohnungen wurden hier für die Anmietung durch die Mitglieder geschaffen. Für sämtliche Wohnungen liegen bereits unterzeichnete Mietverträge vor.

Parallel dazu hat die Protectum eG an der Planung der nächsten Bauvorhaben in Wiesbaden und Babenhausen gearbeitet. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen der Immobilienbranche startet die Genossenschaft aus Großwallstadt auch im derzeitig hochkomplexen Markumfeld weitere Projekte und trägt somit aktiv dazu bei, den Wohnungsmangel in Deutschland zu verringern. In Wiesbaden hat die Genossenschaft die Planung für das künftige KFW-Effizienzhaus bereits abgeschlossen. In Babenhausen wurden im vergangenen Jahr Vorarbeiten für die Bauantragsstellung der KFW-Gebäude erstellt.

Parallel dazu haben über 500 Mitgliedern den Weg zur Protectum eG gefunden. Damit wächst die Wohnungsbaugenossenschaft weiter, sowohl bei Mitgliedern, als auch bei Geschäftsguthaben und Eigenkapital. Das abgelaufene Geschäftsjahr ist dementsprechend als positiv zu werten.

