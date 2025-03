Protectum Wohnungsbaugenossenschaft schafft Wohnraum

Das „Bündnis soziales Wohnen“ hat unlängst veröffentlicht, dass in Deutschland rund eine halbe Millionen Wohnungen fehlen. Der Bedarf an Sozialwohnungen liegt derzeit bei rund einer Millionen Einheiten. In Deutschland herrscht aufgrund des Zinsniveaus, regulatorischer Vorschriften und der hohen Baupreise ein akuter Wohnraummangel.

Ein rein renditeorientiertes Unternehmen kann sich in diesem Marktumfeld keine Neubauprojekte leisten. Viele Akteure mussten Insolvenz anmelden oder ziehen sich aus der Immobilienbranche zurück. Es braucht deshalb seriöse, solide und erfahrene Unternehmen, die wie im Fall der Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG den Horizont über die reine Renditeoptimierung hinaus erweitern, und lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Eine Genossenschaft hat die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Förderung der eigenen Mitglieder als Unternehmenszweck. Um diese zu gewährleisten, muss sie solide und seriös wirtschaften. Die Protectum eG erzielt seit Jahrzehnten Jahresüberschüsse. Dabei achtet sie auf eine Vereinbarkeit von wirtschaftlichem Handeln und dem Schaffen von lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum. Neben einem angepassten Geschäftsbetrieb sind hier auch finanzielle Rahmenparameter, wie z.B. höhere Eigenkapitalquoten ein Schlüssel zum Erfolg.

Seit über einem viertel Jahrhundert schafft die Genossenschaft aus Großwallstadt kontinuierlich neuen Wohnraum. In den letzten Jahren wurden Neubauprojekte in Offenbach (63 Wohnungen) und Erlensee (40 Wohnungen) fertiggestellt. Für die nächsten Jahre hat die Protectum eG weitere Projekte in Babenhausen (12 Doppelhaushälften) und Wiesbaden (70 Einheiten) in Planung, bei denen die Erfahrungen der letzten Jahre einfließen. Auch ökologische Aspekte finden in Form von KFW-Effizienzhäusern Einzug in den Wohnungsbestand.

Solide, seriöse und erfahrene Wohnungsbaugenossenschaften wie die Protectum eG sind unerlässlich. Insbesondere im aktuellen Marktumfeld, bei denen die strukturellen Rahmenparameter den Wohnungsbau erschweren. Die Protectum Wohnungsbaugenossenschaft eG setzt weiterhin auf Wachstum und nimmt neue Mitglieder auf.

Weitere Informationen zur Protectum eG finden Sie hier.



Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG

Die Protectum eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Sie wurde 1997 gegründet und hat ca. 10.000 Mitglieder.

