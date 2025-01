Protolabs erweitert Angebot mit neuem Schwarzfärbeservice für Multi Jet Fusion

Putzbrunn bei München, 21. Januar, 2025 – Protolabs, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Fertigungsdienstleistungen, kündigt seinen neuen Schwarzfärbeservice für unterschiedliche Materialien, die durch HP Multi Jet Fusion (MJF) additiv gefertigt werden, an. Dieser neue Service ergänzt das Portfolio des Unternehmens und ermöglicht es den Kunden von der Expertise und dem Know-how mehrerer führender Unternehmen zu profitieren – und dabei auf eine nachhaltige, effiziente und hochmoderne Technologie zurückzugreifen.

Erweitertes Angebot für die Nachbearbeitung von MJF und SLS

Um außergewöhnliche Ergebnisse bei der Schwarzfärbung von MJF-Teilen zu erreichen, setzt man bei Protolabs auf 3D Wave. Hierbei handelt es sich um eine weitgehend automatisierte Maschine mit einem integrierten Arbeitsablauf: Ohne weiteres Zutun finden im Inneren des Gerätes die unterschiedlichen Arbeitsschritte – also das Einfärben, Spülen und Trocknen – automatisiert statt. Zu den weiteren Vorteilen gehört eine äußerst wirtschaftliche Färbung dank eines effizienten Farbstoff- und Wassermanagements. Das Ergebnis sind reproduzierbare Färbeergebnisse von höchster Qualität durch den Einsatz der patentierten Rotowave-Technologie.

„Mit 3D Wave können wir beim Schwarzfärben von Kundenteilen eine ganz neue Effizienzstufe erreichen“, erklärt Dr. Philipp Amend, Director 3DP Process Engineering & Customer Projects bei Protolabs. „Die 3D Wave ist hochgradig automatisiert und speziell für das Einfärben von 3D-Druckteilen konzipiert. Wir bei Protolabs freuen uns daher, an der Spitze der technologischen Innovation zu stehen und unseren Kunden diese aufstrebende und vor allem umweltfreundliche Nachbearbeitungstechnologie anbieten zu können – und unser Service- und Nachbearbeitungsportfolio damit wieder, um eine hochmoderne Technologie erweitern zu können, die auf dem deutschen Markt so bislang noch nicht eingesetzt wird.“

Erfolgreiche Zusammenarbeit für die Zukunft

Das Besondere an 3D Wave ist, dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von drei Spezialunternehmen handelt, die ihr jeweiliges Fachwissen und ihre Expertise gebündelt haben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Hierzu gehört zum einen Norblast, ein Unternehmen, das sich auf die Nachbearbeitung von additiv gefertigten Teilen und verschiedenen Werkstücken spezialisiert hat und Teknox, das sich auf die Reinigung und das Waschen von Komponenten konzentriert. TCN, Techniques Chimiques Nouvelles, ein weiteres Spezialunternehmen, mit dem Protolabs auf diesem Gebiet zusammenarbeitet, ist auf die Formulierung und Herstellung von Farbstoffen für Kunststoffe spezialisiert. Das fundierte Wissen über das Färben und die zuverlässige Maschine sind somit eine perfekte Kombination für Protolabs erweitertes Einfärbe-Angebot im MFJ- und SLS-Bereich.

„Das Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten und die Mischung aus sich ergänzendem Fachwissen war schon immer ein Schlüsselfaktor für den Fortschritt“, fährt Dr. Philipp Amend fort. „In den letzten Monaten und Jahren haben wir im Bereich der additiven Fertigung immer wieder neue Technologien und Materialien eingeführt, die für unsere Kunden wichtige Impulsgeber für den Fortschritt waren und ihre Innovationskraft gestärkt haben. Dementsprechend ist die Einführung des Schwarzfärbungsservices nun der nächste logische Schritt in diese Richtung.“

Schwarz – eine ewige Trendfarbe in allen Bereichen

Mit seinem Beratungsangeboten, wie dem Technical Consultative Sales Approach, eine Art externer Forschungs- und Entwicklungsabteilung und seinen digitalen Service-Tools, bietet Protolabs eine umfangreiche technische Beratung für seine Kunden an und hilft dabei, Designs und Potenziale von Projekten auf die neu entstandenen Möglichkeiten abzustimmen. Mit diesen Beratungs- und Serviceangeboten steht Protolabs im stetigen und engen Austausch mit seinen Kunden und kann so auf aktuelle Kundenanliegen schnell reagieren. So auch auf den Wunsch nach einer schwarzen Druckoption – denn auch bei Kunststoff-Angeboten gilt schwarz weiter als Trendfarbe. So wird zukünftig beispielsweise das Material PA 12 Glass Beads Smooth Grau auch in Schwarz zur Verfügung stehen.

Über Protolabs

Protolabs ist der weltweit führende Digitalhersteller für kundenspezifische Prototypen und Kleinserienteile. Das technologieorientierte Unternehmen verwendet fortschrittliche Technologien für 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage zu fertigen. Das Ergebnis ist eine beispiellos schnelle Markteinführung für Produktdesigner und Ingenieure weltweit.

Aspekte:

-Digitale 3D-CAD-Modelle werden von einem automatisierten Angebotssystem und urheberrechtlich geschützter Software in Anweisungen für Hochgeschwindigkeits-Fertigungsanlagen umgewandelt. Dabei wird ein digitaler Zwilling des gewünschten Teils erstellt. Das Resultat sind Teile, die voll digitalisiert hergestellt und innerhalb von einem bis 15 Tagen geliefert werden.

-Das Unternehmen stützt sich auf drei primäre Dienstleistungen: Spritzguss, CNC-Bearbeitung und 3D-Druck (Additive Fertigung).

-Die Spritzgusstechnik wird für Quick-turn-Prototypenherstellung, Bridge-Tooling und Kleinserienproduktion von bis zu 10.000 und mehr Teilen sowie für kleinere Mengen von Altteilen eingesetzt. Das Unternehmen bietet mehr als 100 Thermoplaste, Metalle und Silikone an.

-Protolabs verwendet indexiertes 3- und 5-Achsen-Fräsen und Drehen zur Bearbeitung von technischem Kunststoff und Prototypen aus Metall sowie von funktionsfähigen Fertigteilen in Mengen von weniger als 200.

Bei der Additiven Fertigung werden fortschrittliche 3D-Drucktechnologien eingesetzt, die genauen Prototypen mit komplexen Geometrien erstellen können. Additive Teile werden mit Stereolithografie, selektivem Lasersintern, Multi Jet Fusion, PolyJet und direktem Metall-Lasersintern sowie in verschiedenen Kunststoffen und Metallen hergestellt.

Firmenkontakt

Protolabs

Alex Edwards

Hermann-Oberth-Straße 21

85640 Putzbrunn

+49 (0) 89 99 38 87 24



http://www.protolabs.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89/ 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Protolabs