Protolabs treibt Wachstum und Innovation in der Drohnenindustrie mit On-Demand-Fertigungslösungen voran

– Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Protolabs ermöglichen dem Kundenstamm der größten Luft- und Raumfahrtunternehmen weltweit einzigartige kommerzielle und militärische Anwendungen

– Verbessertes Angebot im Bereich CNC-Fräsen ermöglicht schnellere Iterationen und höhere Präzision bei individuellenBauteilen

– Vertiefte Partnerschaft mit HP Additive erweitert das MJF-3D-Druckangebot speziell für die Drohnenfertigung

Putzbrunn bei München, 28. Juli 2026 – Protolabs (NYSE: PRLB), der weltweit führende Anbieter digitaler Fertigungsdienstleistungen, gibt bekannt, sein Serviceangebot für Drohnenhersteller angesichts des rasanten Branchenwachstums stark erweitert zu haben. Die zusätzlichen Kapazitäten umfassen fortschrittliche 3D-Drucktechnologien, die Entwicklungsteams mehr gestalterische Freiheit bei der Herstellung leichter Bauteile mit hohen Leistungsanforderungen geben, eine Erweiterung des Materialangebots speziell für Drohnenanwendungen sowie schnelles CNC-Fräsen für einsatzfertige Metall- und Kunststoffteile.

Seit 2023 ist der Umsatz, den Protolabs mit Drohnenkunden erzielen konnte, um mehr als 90 Prozent gewachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von knapp 40 Prozent. Dies stellt ein deutliches Zeichen für die anhaltend starke Nachfrage der Drohnenbranche nach schneller, bedarfsgerechter Fertigung dar. Führende Unternehmen setzen dabei über das gesamte Leistungsspektrum hinweg auf Protolabs, vom Prototyping bis zur Serienproduktion.

„Die Branche ist hart umkämpft und Drohnenentwickler schaffen Innovationen in einer Geschwindigkeit, die man sonst nur in der Softwareentwicklung kennt,“ berichtet Suresh Krishna, Präsident und CEO von Protolabs. „Die Kapazitäten und Fähigkeiten von Protolabs passen exzellent in dieses Muster, da dieser Anspruch an Innovationskraft und Tempo Teil unserer Unternehmens-DNA ist und es uns so auch gelingt, flugfertige Bauteile in Tagen statt Wochen zu liefern. Durch unsere aktuellen Weiterentwicklungen erreichen wir darüber hinaus engere Toleranzen und leichtere Bauteile, die optimal auf die Anforderungen von Drohnenanwendungen zugeschnitten sind.“

Marktforschern zufolge liegt der Wert der weltweiten Drohnenbranche derzeit bei bis zu 60 Milliarden Euro und soll in den kommenden zehn Jahren auf 123 Milliarden Euro steigen – das entspricht einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 9,5 Prozent. Treiber dieses Wachstums sind steigende Investitionen in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, ergänzt durch den boomenden Markt für kommerzielle Drohnenanwendungen, der sowohl kurz- als auch langfristig für Dynamik sorgt.

Leichtbau durch fortschrittlichen 3D-Druck

Durch eine besonders enge Partnerschaft mit HP Additive gelang es Protolabs die Multi-Jet-Fusion-Kapazitäten (MJF) im 3D-Druck weiter auszubauen, um zusätzliche, speziell auf Drohnenhersteller zugeschnittene Produktionskapazitäten zu schaffen. Die Technologie gibt Entwicklungsteams größere gestalterische Freiheit bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Gewichtsvorgaben und ermöglicht dünnwandige, nahezu durchscheinende Bauteile, die dennoch die notwendige Festigkeit und Leistung bieten. In der Drohnenbranche kommt MJF vor allem für die schnelle Fertigung leichter, aerodynamischer und stark individualisierter Bauteile zum Einsatz, also etwa für Luftkanäle, Gehäuse, Halterungen und Steckgehäuse, die eigens für die Kühlung der Avionik, die Wartung im Feldeinsatz und die Integration von Nutzlasten optimiert sind.

Protolabs verfügt zudem über ISO-9001-zertifizierte 3D-Druckkapazitäten zur Fertigung von Bauteilen mit besonders hohen Anforderungen.

Erweitertes Materialangebot im Protolabs Network für Drohnenanwendungen

Darüber hinaus bietet das Protolabs Network nun Lösungen für größere, komplexere Bauteile mit engeren Toleranzen. Das Materialangebot des Netzwerks aus sorgfältig geprüften Fertigungspartnern ist zuletzt um fast 50 Prozent gewachsen, mit besonderem Fokus auf Materialien für die Luft- und Raumfahrt. Von den nun 75 verfügbaren Materialoptionen sind für die Drohnenfertigung vor allem folgende relevant:

· Inconel 625: Eine Nickel-Superlegierung, geschätzt für ihre hohe Zugfestigkeit und Hitzebeständigkeit auch unter Extrembedingungen. Typische Anwendungen bei Drohnen sind Triebwerksstatoren, Rotoren, Abgasdüsen und Turbinenschaufeln.

· AISI 4130: Diese Chrom-Molybdän-Legierung (Chromoly-Stahl) bietet ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Sie kommt bei internen Triebwerkshalterungen und Fahrwerksbaugruppen von Drohnen zum Einsatz.

· Aluminium 5754: Diese Aluminium-Magnesium-Legierung überzeugt durch geringes Gewicht, gute Umformbarkeit und Korrosionsbeständigkeit und wird häufig für die äußere Struktur von Drohnen, Blechgehäuse und Halterungen gewählt.

Expertise in der High-Mix-Low-Volume-Fertigung

Die Expertise von Protolabs in der High-Mix-Low-Volume-Fertigung, also der schnellen Umsetzung bei gleichbleibend hoher Qualität, trifft genau den Bedarf der Drohnenbranche, die auf kontinuierliche Designiterationen, individuelle Nutzlasten und anpassungsfähige Hardware angewiesen ist. Um diesen Anforderungen und den engen Produktionsfristen gerecht zu werden, bietet das Unternehmen schnelles CNC-Fräsen für einsatzfertige Metall- und Kunststoffteile mit engeren Toleranzen für mehr Präzision sowie ein breiteres Spektrum an funktionalen und optischen Oberflächenveredelungen. Diese Fähigkeiten unterstützen anspruchsvolle Hardware und Präzisionskomponenten für Entwicklung und Betrieb leistungsstarker Drohnen.

DroneX Expo

Neben diesen Neuheiten präsentiert Protolabs seine Fertigungslösungen für die Drohnenbranche auf der DroneX Expo am 29. und 30. September in London. Besucher finden Protolabs am Stand #U712 und erfahren dort, wie die digitalen Fertigungsdienstleistungen des Unternehmens schnelles Prototyping, skalierbare Serienproduktion und Innovation in der Verteidigungs- und kommerziellen Drohnenbranche unterstützen.

Über Protolabs

Protolabs ist der weltweit schnellste Fertigungsdienstleister, der es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, die Produktion hochwertiger Teile über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu optimieren. Vom kundenspezifischen Prototyping bis zur Serienfertigung unterstützen wir Produktentwickler, Ingenieure und Supply-Chain-Teams in jeder Phase ihres Fertigungsprozesses. Starten Sie jetzt unter protolabs.com.

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