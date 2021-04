Prowise Touchscreen Ten erhält unabhängige Sicherheitsauszeichnung AV-Test

Sichere Geräte im Schulunterricht sind für LehrerInnen und SchülerInnen unerlässlich. Nun bestätigt auch das unabhängige deutsche AV-Test Institut die Sicherheit des neuen Touchscreen Ten und der Software mit einer ‘Tested IoT Product’ Zertifizierung. Damit ist Prowise in Deutschland der Anbieter mit den meisten Datenschutz- und Sicherheitszertifikaten.

Digitale Lehrmittel wie Touchscreens und Laptops spielen im Unterricht bald eine zentrale Rolle. IT-Sicherheit ist dabei von enormer Bedeutung um persönlichen Informationen, Schülerdaten, Testergebnissen und die Privatsphäre während des Lernprozesses zu schützen.

Für Prowise sind Datenschutz und Sicherheit einer der wichtigsten Ansatzpunkte bei der Entwicklung der Produkte: Der Touchscreen Ten wurde deshalb komplett im eigenen Haus entwickelt, wodurch sich das Gerät in Bezug auf vorinstallierte Lernsoftware, Datenschutz und Sicherheit sowie Benutzerfreundlichkeit für Lehrkräfte und SchülerInnen auszeichnet – was jetzt auch vom AV-Test Institut mit der Zertifizierung als ‘Tested IoT Product’ bestätigt wurde.

Prowise bietet sichere Bildungslösungen für Deutschland

Mit der nun erhaltenen Zertifizierung durch das AV-Test Institut, sowie der ISO 27001-Zertifizierung und einer baldigen offiziellen Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (kurz: BSI) kann Prowise seinen Schwerpunkt auf sichere Bildungslösungen untermauern: “Es gibt keinen anderen Touchscreen-Anbieter auf dem Bildungsmarkt in Deutschland, der die gleichen unabhängigen Datenschutz- und Sicherheitszertifikate anbieten kann”, erklärt Entwicklungsleiter und Datenschutzbeauftragter Luuk Loeff.

Datenschutz und Anwendungssicherheit

Das AV-Test Institut prüft im Test, ob Geräte, Dienste und Apps die strengen Anforderungen an Kommunikation, Datenschutz und Anwendungssicherheit erfüllen. Nur wenn diese Anforderungen erfüllt sind, erhält ein Produkt die Zertifizierung “Geprüftes IoT-Produkt”. Der Bericht auf der AV-Test Website fasst treffend zusammen: “Der Prowise Touchscreen Ten kommuniziert vollständig verschlüsselt und ist daher gegen verschiedene Angriffe geschützt. Die Online-Kommunikation ist durch modernste Protokolle gesichert. Das Herunterladen und Installieren von Apps aus fremden Quellen wird effektiv verhindert, da das Basissystem durch die Prowise-Schnittstelle sehr gut abgedichtet ist.”

Unabhängiges Institut bestätigt Sicherheitsversprechen

Die AV-TEST GmbH ist ein unabhängiges Forschungsinstitut für IT-Sicherheit aus Deutschland. Seit mehr als 15 Jahren garantieren die Experten aus Magdeburg qualitätsbewusste Vergleiche und Einzeltests nahezu aller international relevanten IT-Sicherheitsprodukte. Dies hilft AnwenderInnen bei der Produktauswahl, HerstellerInnen bei der Produktoptimierung und Medien bei Veröffentlichungen. Darüber hinaus berät das Institut Branchenverbände, Unternehmen und Behörden in Fragen der IT-Sicherheit.

Mehr zu Prowise

Das niederländische Unternehmen Prowise ist eines der führenden Anbieter von innovativen, hochwertigen und zuverlässigen digitalen Lernlösungen. Von Touchscreens über die smarte und kostenlose Tafelsoftware Presenter bis hin zu fertigen Unterrichtseinheiten bietet Prowise ein Gesamtpaket, was Lehrkräften die Arbeit erleichtert. Kombiniert wird das Ganze mit eigens entwickelten Lernspielen, die sowohl für Distanzunterricht als auch für bewegtes Lernen geeignet sind. Das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Budel ist einer der Marktführer in den Niederlanden. Mittlerweile nutzen mehr als 20.000 Schulen, 450.000 Lehrkräfte und SchülerInnen sowie verschiedene Unternehmen in mehr als 26 Ländern die Lösungen von Prowise.

