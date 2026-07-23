Proxmox Virtual Environment sorgt für Wirbel auf dem Virtualisierungsmarkt

INFOSERVE unterstützt Unternehmen beim Wechsel von VMware zu Proxmox

Saarbrücken, 23. Juli 2026 – Als erfahrenes Systemhaus und autorisierter Proxmox-Reseller begleitet das Saarbrücker IT-Dienstleistungsunternehmen INFOSERVE immer mehr VMware-Exit-Projekte und bringt dabei jede Menge eigene Expertise mit ein.

Getrieben von den massiven Preissteigerungen insbesondere der VMware-Abo-Modelle sehen sich viele IT-Leiter genötigt, alternative Virtualisierungslösungen zu finden. Wer dabei auf digitale Souveränität setzt und einen Vendor Lock-In vermeiden möchte, für den ist die Open Source-Lösung Proxmox Virtual Environment (PVE) eine attraktive Alternative. PVE ist eine vollständige Virtualisierungsplattform für Server. Es kombiniert KVM- und Container-basierte Virtualisierung und unterstützt die Verwaltung von virtuellen Maschinen (VM), Containern, Storages, virtuellen Netzwerken und Hochverfügbarkeits-Clustern über eine zentrale und übersichtliche Managementoberfläche. Besonders geeignet ist diese schlanke und unkompliziert zu betreibende Virtualisierungsplattform für Umgebungen von 50 bis 500 VMs.

Wer eine Einschätzung von Experten haben möchte, ob und wie sich ein Wechsel rechnet und gestaltet, ist bei INFOSERVE genau richtig. Hier kennt man die Herausforderungen aus eigener Erfahrung: Als VMware-Partner war das Unternehmen selbst von den massiven Preiserhöhungen betroffen. Deshalb zog der IT-Dienstleister innerhalb kürzester Zeit sämtliche VMs von VMware nach Proxmox um. Mittlerweile ist INFOSERVE Authorized Reseller von Proxmox und kann auf eine Vielzahl erfolgreicher Virtualisierungsprojekte zurückblicken.

Dr. Stefan Leinenbach, Geschäftsführer INFOSERVE: „Der Wechsel einer Virtualisierungsumgebung ist zwar nicht trivial, aber durchaus zu bewältigen. Gerade in den Fällen, in denen die neuen teuren VMware-Features nicht benötigt werden, ist Proxmox eine technologisch ebenbürtige, wirtschaftlich überlegene Alternative.“

Zum Thema „Von VMware zu Proxmox“ hat INFOSERVE jetzt ein Whitepaperveröffentlicht, das wichtige Erkenntnisse und Tipps verrät. Interessenten erfahren hier zum einen, mit welchem Aufwand sie rechnen müssen, aber auch welche Einsparungen möglich sind.

Mehr Informationen zum Leistungsangebot von INFOSERVE rund um das Thema Proxmox-Migration gibt es hier: Proxmox Virtual Environment (PVE) | INFOSERVE GmbH

INFOSERVE GmbH – Ihr professionelles Systemhaus für agile Software-Entwicklung und sicheren IT-Betrieb – mit eigenem Rechenzentrum und eigener Cloud. 1995 als saarländischer IT-Dienstleister gestartet, hat sich INFOSERVE GmbH zum überregionalen und innovativen IT-Systemhaus für sichere Cloud- und intelligente Web-Services entwickelt. Dabei verstehen wir uns als kompetenter Managed Services-Experte und Full Stack-IT-Dienstleister. Auf Basis unserer eigenen modernen Hochleistungsrechenzentren in Saarbrücken realisieren wir zusammen mit ausgewählten Technologiepartnern und ganz viel eigenem Know-how maßgeschneiderte IT-Projekte aus einer Hand und betreuen diese dauerhaft.

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